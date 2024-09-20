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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ilham-aliyev-diyorlar-ki-azerbaycan-karabagi-isgal-etti-bir-ulke-kendi-topragini-nasil-isgal-1088261981.html
İlham Aliyev: Diyorlar ki Azerbaycan Karabağ'ı işgal etti, bir ülke kendi toprağını nasıl işgal edebilir?
İlham Aliyev: Diyorlar ki Azerbaycan Karabağ'ı işgal etti, bir ülke kendi toprağını nasıl işgal edebilir?
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi'ndeki Karabağ Üniversitesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Azerbaycan Karabağ'ı işgal etti' cümlesine atıfta... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T20:44+0300
2024-09-20T20:44+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
ermenistan
karabağ
hankendi
ikinci karabağ savaşı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi şehrindeki Karabağ Üniversitesi’de restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen açılış törenine katıldı. Karabağ’da 19-20 Eylül 2023'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun yıldönümünde Hankendi şehrini ziyaret eden Aliyev, Karabağ Üniversitesi’nin açılışını yaptıktan sonra konuşma yaptı. Tam bir yıl önce Azerbaycan’ın egemenliğini yeniden sağladığını belirten Aliyev, "Bir günden az süren terörle mücadele operasyonu sonucunda ayrılıkçıların kökü kazınmış, Azerbaycan egemenliğini tam olarak temin etmiş, uluslararası hukuk zafer kazanmış ve Azerbaycan gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu günü bize kazandıran kahraman askerlerimizi her zaman büyük bir minnetle anıyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasını daima kalbimizde taşıyacağız" dedi.Terörle mücadele operasyonu sırasında 3 bin 200’den fazla askerin hayatını kaybettiğini belirten Aliyev, "Onların ve diğer kahraman askerlerimizin cesareti ve vatanseverliği zaferin temel unsurlarındandır. İkinci Karabağ Savaşı'nda 90 binden fazla genç Azerbaycanlı vatan uğruna mücadele etmiştir” şeklinde konuştu.'Dünyaya, inançla yaşamanın önemini gösterdik'Dünyadaki adaletsizliklere ve büyük devletlerin Ermenistan'ı desteklemesine rağmen Karabağ’ın başarıyla işgalden kurtarıldığını vurgulayan Aliyev, “Biz, güçlü irade, vatanseverlik ve milli ruhla yetişen genç nesillerin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdik. Ermenistan ordusunun coğrafi üstünlüğü, destek veren büyük devletler ve yardım eden diğer unsurlar bile bu iradenin karşısında duramadı. Dünyaya, inançla yaşamanın önemini gösterdik” ifadelerini kullandı.'Aile değerleri ve aile terbiyesi öncelikle korunmalıdır'Çeşitli Batılı ülkelerin siyasetçileri ve üst düzey yetkililerinin Azerbaycan’a karşı asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirten Aliyev, şu cümleleri kaydetti:Öğretmenlerin gençleri vatan sevgisiyle yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Aile ve öğretmen, bu eğitimin temel kaynaklarıdır. Azerbaycan'da aile değerleri her zaman önceliklidir ve böyle kalmalıdır, çünkü bazı Batı ülkelerinde aile değerlerinin yozlaşmış hali bizde haklı bir tepki uyandırıyor. Bu nedenle aile değerleri ve aile terbiyesi öncelikle korunmalıdır. Yine de söylüyorum, öğretmenler çocukların ve gençlerin bilgilerini artırmak ve aynı zamanda onları vatanseverlik ruhunda yetiştirmek için aktif ve verimli çalışıyorlar. İkinci Karabağ Savaşı bunu gösterdi. Hiçbir zaman Karabağ’ı görmemiş gençler Karabağ uğruna ölüme gidiyorlardı, ölmeye hazırdılar, şehit oldular, yaralandılar. Ancak yine de bu zafer için durmadılar” diye konuştu.Karabağ Üniversitesi’ne bin 200 öğrenci kayıtlıÜniversitenin 20 Eylül’de yapılacak açılışının Azerbaycan için tarihi bir anlam ifade ettiğini belirten Aliyev, “Karabağ Üniversitesi’nin kurulması tarihi bir olaydır. Geçen yıl Kasım ayında kararname imzalandı ve gerekli talimatlar verildi. Sovyet döneminde inşa edilen bina yeniden düzenlendi, işgal sırasında Ermenileştirilme izleri tamamen silindi. Parklar yapıldı, yeni eğitim binaları ve yurtlar inşa edildi” dedi.Şu anda okulda bin 200 öğrencinin kayıtlı olduğunu aktaran Aliyev, “Ülkemizin her bölgesinden öğrenciler büyük bir heyecanla geliyor. Altı fakülte kurulmuş durumda ve ilerleyen yıllarda Tıp Fakültesi de kurulacak” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/aliyev-ermenistanla-baris-anlasmasinin-yuzde-80i-uzerinde-mutabakat-saglandi-1087730114.html
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azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, karabağ, hankendi, ikinci karabağ savaşı
azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, karabağ, hankendi, ikinci karabağ savaşı

İlham Aliyev: Diyorlar ki Azerbaycan Karabağ'ı işgal etti, bir ülke kendi toprağını nasıl işgal edebilir?

20:44 20.09.2024
© AA / AzertacAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Azertac
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi'ndeki Karabağ Üniversitesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Azerbaycan Karabağ'ı işgal etti' cümlesine atıfta bulunarak "Bu iki yüzlülüğün, riyakarlığın zirvesidir. Bir ülke kendi toprağını nasıl işgal edebilir? Bizim savaşımız bir özgürlük savaşıydı” cümlelerini kaydetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi şehrindeki Karabağ Üniversitesi’de restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen açılış törenine katıldı. Karabağ’da 19-20 Eylül 2023'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun yıldönümünde Hankendi şehrini ziyaret eden Aliyev, Karabağ Üniversitesi’nin açılışını yaptıktan sonra konuşma yaptı.
Tam bir yıl önce Azerbaycan’ın egemenliğini yeniden sağladığını belirten Aliyev, "Bir günden az süren terörle mücadele operasyonu sonucunda ayrılıkçıların kökü kazınmış, Azerbaycan egemenliğini tam olarak temin etmiş, uluslararası hukuk zafer kazanmış ve Azerbaycan gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu günü bize kazandıran kahraman askerlerimizi her zaman büyük bir minnetle anıyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasını daima kalbimizde taşıyacağız" dedi.
Terörle mücadele operasyonu sırasında 3 bin 200’den fazla askerin hayatını kaybettiğini belirten Aliyev, "Onların ve diğer kahraman askerlerimizin cesareti ve vatanseverliği zaferin temel unsurlarındandır. İkinci Karabağ Savaşı'nda 90 binden fazla genç Azerbaycanlı vatan uğruna mücadele etmiştir” şeklinde konuştu.

'Dünyaya, inançla yaşamanın önemini gösterdik'

Dünyadaki adaletsizliklere ve büyük devletlerin Ermenistan'ı desteklemesine rağmen Karabağ’ın başarıyla işgalden kurtarıldığını vurgulayan Aliyev, “Biz, güçlü irade, vatanseverlik ve milli ruhla yetişen genç nesillerin önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdik. Ermenistan ordusunun coğrafi üstünlüğü, destek veren büyük devletler ve yardım eden diğer unsurlar bile bu iradenin karşısında duramadı. Dünyaya, inançla yaşamanın önemini gösterdik” ifadelerini kullandı.

'Aile değerleri ve aile terbiyesi öncelikle korunmalıdır'

Çeşitli Batılı ülkelerin siyasetçileri ve üst düzey yetkililerinin Azerbaycan’a karşı asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirten Aliyev, şu cümleleri kaydetti:
Diyorlar ki Azerbaycan Karabağ'ı işgal etti. Yani, bu iki yüzlülüğün, riyakarlığın zirvesidir. Bir ülke kendi toprağını nasıl işgal edebilir?! Bizim savaşımız bir özgürlük savaşıydı. Bunu söyleyenler ve bize karşı suçlamalar yöneltenler de bunu gayet iyi biliyorlar. Sadece çifte standartlar, ikiyüzlülük, riyakarlık, İslamofobi ve halkımıza duyulan düşmanlık bunları asla unutmamalıyız ve genç nesil bunu bilmelidir. Çünkü doğal olarak siz o yılları yaşamadınız ve tarihi kitaplardan okuyorsunuz. Bu yüzden hem ortaokullarda hem de üniversitelerde öğretmenlerin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor.
Öğretmenlerin gençleri vatan sevgisiyle yetiştirmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Aile ve öğretmen, bu eğitimin temel kaynaklarıdır. Azerbaycan'da aile değerleri her zaman önceliklidir ve böyle kalmalıdır, çünkü bazı Batı ülkelerinde aile değerlerinin yozlaşmış hali bizde haklı bir tepki uyandırıyor. Bu nedenle aile değerleri ve aile terbiyesi öncelikle korunmalıdır. Yine de söylüyorum, öğretmenler çocukların ve gençlerin bilgilerini artırmak ve aynı zamanda onları vatanseverlik ruhunda yetiştirmek için aktif ve verimli çalışıyorlar. İkinci Karabağ Savaşı bunu gösterdi. Hiçbir zaman Karabağ’ı görmemiş gençler Karabağ uğruna ölüme gidiyorlardı, ölmeye hazırdılar, şehit oldular, yaralandılar. Ancak yine de bu zafer için durmadılar” diye konuştu.

Karabağ Üniversitesi’ne bin 200 öğrenci kayıtlı

Üniversitenin 20 Eylül’de yapılacak açılışının Azerbaycan için tarihi bir anlam ifade ettiğini belirten Aliyev, “Karabağ Üniversitesi’nin kurulması tarihi bir olaydır. Geçen yıl Kasım ayında kararname imzalandı ve gerekli talimatlar verildi. Sovyet döneminde inşa edilen bina yeniden düzenlendi, işgal sırasında Ermenileştirilme izleri tamamen silindi. Parklar yapıldı, yeni eğitim binaları ve yurtlar inşa edildi” dedi.
Şu anda okulda bin 200 öğrencinin kayıtlı olduğunu aktaran Aliyev, “Ülkemizin her bölgesinden öğrenciler büyük bir heyecanla geliyor. Altı fakülte kurulmuş durumda ve ilerleyen yıllarda Tıp Fakültesi de kurulacak” şeklinde konuştu.
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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