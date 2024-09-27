https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dso-lubnan-son-olaylarda-ulke-genelindeki-37-saglik-merkezinin-kapandigini-duyurdu-1088504862.html

DSÖ Lübnan, son olaylarda ülke genelindeki 37 sağlık merkezinin kapandığını duyurdu

DSÖ Lübnan, son olaylarda ülke genelindeki 37 sağlık merkezinin kapandığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü'nün Lübnan ofisi, artan şiddet olayları sonucu ülke genelindeki 317 sağlık merkezinden 37'sinin kapandığını duyurdu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T11:24+0300

2024-09-27T11:24+0300

2024-09-27T11:24+0300

dünya

lübnan

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

israil

israil-filistin

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DSÖ Lübnan, dünkü açıklamasında İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından Lübnan'da 37 kamu sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi hayatını kaybederken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.DSÖ Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar ise "Lübnan'daki kriz son günlerde tırmanmaya devam ederken sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar da artıyor. Şu ana kadar sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırı kaydedildi ve sağlık çalışanlardan 27'si öldü ve 55'i yaralandı" dedi.

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lübnan, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), israil, israil-filistin