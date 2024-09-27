https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/dso-lubnan-son-olaylarda-ulke-genelindeki-37-saglik-merkezinin-kapandigini-duyurdu-1088504862.html
DSÖ Lübnan, son olaylarda ülke genelindeki 37 sağlık merkezinin kapandığını duyurdu
DSÖ Lübnan, son olaylarda ülke genelindeki 37 sağlık merkezinin kapandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü'nün Lübnan ofisi, artan şiddet olayları sonucu ülke genelindeki 317 sağlık merkezinden 37'sinin kapandığını duyurdu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T11:24+0300
2024-09-27T11:24+0300
2024-09-27T11:24+0300
dünya
lübnan
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
israil
israil-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088504926_0:0:999:563_1920x0_80_0_0_aa43325693fed9ba62c86a097e65f2c4.jpg
DSÖ Lübnan, dünkü açıklamasında İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından Lübnan'da 37 kamu sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi hayatını kaybederken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.DSÖ Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar ise "Lübnan'daki kriz son günlerde tırmanmaya devam ederken sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar da artıyor. Şu ana kadar sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırı kaydedildi ve sağlık çalışanlardan 27'si öldü ve 55'i yaralandı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/japonyanin-yeni-basbakani-eski-savunma-bakani-shigeru-ishiba-secildi-1088503285.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088504926_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_782d552be95f8fc9073fba2c07a1e155.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), israil, israil-filistin
lübnan, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), israil, israil-filistin
DSÖ Lübnan, son olaylarda ülke genelindeki 37 sağlık merkezinin kapandığını duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü'nün Lübnan ofisi, artan şiddet olayları sonucu ülke genelindeki 317 sağlık merkezinden 37'sinin kapandığını duyurdu.
DSÖ Lübnan, dünkü açıklamasında İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından Lübnan'da 37 kamu sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi hayatını kaybederken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
DSÖ Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar ise "Lübnan'daki kriz son günlerde tırmanmaya devam ederken sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar da artıyor. Şu ana kadar sağlık hizmetlerine yönelik 24 saldırı kaydedildi ve sağlık çalışanlardan 27'si öldü ve 55'i yaralandı" dedi.