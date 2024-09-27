https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/disisleri-bakani-hakan-fidandan-misirli-ve-hollandali-mevkidaslariyla-ekonomik-isbirligi-gorusmesi--1088502616.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısırlı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ekonomik işbirliği görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısırlı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ekonomik işbirliği görüşmesi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir araya geldi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T10:34+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Mısır arasında ekonomik ilişkileri geliştirmenin yolları ve ikili iş birliğinin çeşitli yönleri ele alınırken, ayrıca bölgesel gerilimin daha fazla artmasının engellenmesinin önemi vurgulandı.'Türkiye, Hollanda için olduğu kadar AB için de önemli bir ortak'Bakan Fidan ikili temasları çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile de bir araya geldi. Bakan Veldkamp, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk meslektaşım Hakan Fidan tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Türkiye, Hollanda için olduğu kadar AB için de önemli bir ortak. Ticaret ve güvenlik de dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/netanyahunun-bm-genel-kurulu-konusmasi-oncesi-binlerce-savas-karsiti-sokaklara-dokuldu-1088499253.html
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hakan fidan, hollanda, mısır, israil-filistin, israil, ab, avrupa birliği
hakan fidan, hollanda, mısır, israil-filistin, israil, ab, avrupa birliği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mısırlı ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ekonomik işbirliği görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Mısır arasında ekonomik ilişkileri geliştirmenin yolları ve ikili iş birliğinin çeşitli yönleri ele alınırken, ayrıca bölgesel gerilimin daha fazla artmasının engellenmesinin önemi vurgulandı.
'Türkiye, Hollanda için olduğu kadar AB için de önemli bir ortak'
Bakan Fidan ikili temasları çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile de bir araya geldi. Bakan Veldkamp, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk meslektaşım Hakan Fidan tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Türkiye, Hollanda için olduğu kadar AB için de önemli bir ortak. Ticaret ve güvenlik de dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.