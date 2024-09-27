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Denizli'de keçilere silahlı saldırı: 10 keçiyi kurşuna dizdiler
Denizli'de keçilere silahlı saldırı: 10 keçiyi kurşuna dizdiler
Sputnik Türkiye
Denizli’de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T11:40+0300
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türkiye
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keçi
silahlı saldırı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Naldöken mevki ile Tavas ilçesi Çakıroluk mevkileri arasında kalan bölgede vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.Çabaları yeterli olmadıYaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.“Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar” diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/izmirde-minibus-icinde-cinayet-minibuse-silahli-saldiri-gerceklesti-1087964575.html
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denizli keçi, keçilere saldırı, keçilere silahlı saldırı
denizli keçi, keçilere saldırı, keçilere silahlı saldırı

Denizli'de keçilere silahlı saldırı: 10 keçiyi kurşuna dizdiler

11:40 27.09.2024
© Özgün Tirankoyun ve keçi - Oğlak ve kuzu
koyun ve keçi - Oğlak ve kuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Özgün Tiran
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Denizli’de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Naldöken mevki ile Tavas ilçesi Çakıroluk mevkileri arasında kalan bölgede vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

Çabaları yeterli olmadı

Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
“Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar” diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:
“Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu.”
İzmir'in Bornova ilçesinde bir yolcu minibüsü içerisinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla vurulan 28 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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İzmir'de minibüs içinde cinayet: Minibüse silahlı saldırı gerçekleşti
13 Eylül, 04:58
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