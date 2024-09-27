https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/denizlide-kecilere-silahli-saldiri-10-keciyi-kursuna-dizdiler-1088505933.html

Denizli'de keçilere silahlı saldırı: 10 keçiyi kurşuna dizdiler

Denizli'de keçilere silahlı saldırı: 10 keçiyi kurşuna dizdiler

Sputnik Türkiye

Denizli’de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T11:40+0300

2024-09-27T11:40+0300

2024-09-27T11:40+0300

türkiye

denizli

keçi

silahlı saldırı

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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Naldöken mevki ile Tavas ilçesi Çakıroluk mevkileri arasında kalan bölgede vahşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.Çabaları yeterli olmadıYaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.“Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar” diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

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denizli keçi, keçilere saldırı, keçilere silahlı saldırı