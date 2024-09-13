https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/izmirde-minibus-icinde-cinayet-minibuse-silahli-saldiri-gerceklesti-1087964575.html

İzmir'de minibüs içinde cinayet: Minibüse silahlı saldırı gerçekleşti

İzmir'de minibüs içinde cinayet: Minibüse silahlı saldırı gerçekleşti

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir yolcu minibüsüne silahlı saldırı gerçekleşti. Meydana gelen olayda araç içerisinde bulunan bir kişi ağır yaralanarak hayatını kaybederken... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T04:58+0300

2024-09-13T04:58+0300

2024-09-13T04:58+0300

türkiye

yolcu

dolmuş

minibüs

silahlı saldırı

mermi

izmir

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İzmir'in Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü son duraklarında meydana gelen olayda araç içerisinde bulunan bir kişi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Saldırıya uğrayan kişi tabancadan vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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yolcu, dolmuş, minibüs, silahlı saldırı, mermi, izmir