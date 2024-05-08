https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/cem-garipoglu-otopsisindeki-gizemli-detay-aydinlandi-elleri-nedenmorardi-1083591631.html

Cem Garipoğlu otopsisindeki gizemli detay aydınlandı: Elleri neden morardı?

Cem Garipoğlu otopsisindeki gizemli detay aydınlandı: Elleri neden morardı?

Sputnik Türkiye

2009'da gerçekleşen ve hala hafızalarda yer eden Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı Cem Garipoğlu'nun otopsi raporları ve görüntüleri gündem olmuştu... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T09:24+0300

2024-05-08T09:24+0300

2024-05-08T09:24+0300

cem garipoğlu

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Cem Garipoğlu’nun ortaya çıkan otopsi görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğrafları hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim günü son anlarına ilişkin görüntüler peş peşe ortaya çıkmıştı.Otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu'nun ellerindeki morarmalar ise tartışma yaratmıştı. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni ise belli oldu. Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu ortaya çıktı.Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Sabah gazetesinin haberine göre; Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarına hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 9-10 Ekim 2014 tarihine kadar vaktini nasıl geçirdiğine ilişkin elde edilen bilgilere göre, Garipoğlu'nun koğuşunda 3 yaşam odası, 1 hobi odası, 1 mutfak ve avlu yer aldığı öğrenildi.Garipoğlu'nun 4 Ekim 2013- 30 Aralık 2014 arasında düzenlenen F Bloktaki iş atölyesindeki resim kursu faaliyetlerine bile katıldığı ortaya çıkmıştı.Koğuştaki, 3 numaralı odada yani Garipoğlu'nun intihar ettiği iddia edilen odada yapılan aramada, boş resim tuvali, boyalar, yatağı bulunmayan boş bir ranza ve üstünde bazı eşyalar yer alıyordu.Garipoğlu'nun otopsi sırasında her iki el parmaklarındaki mürekkep lekelerinin, resim çalışması amacıyla gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.Mezarının açılması isteniyorGaripoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili iddialar üzerine Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını (fethi kabir) istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçen aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu.Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.Bilirkişi de otopsi görüntülerini izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Düğümü savcılığın Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmamasıyla ilgili vereceği karar çözecek.

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