Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Reyhan Karaca, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ortadoğu'da son gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail medyasının iddiaları, askeri hamlelere meşruiyet kazandırmak için ortaya atılmış olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?ı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bugun-tablolar-tekrar-degisti-motorine-zam-geldi-1088501041.html
Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi
Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki yükseliş ve artan vergi oranları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T10:25+0300
2024-09-27T10:25+0300
ekonomi
motorin
tablo
tablo
benzin
benzin fiyatları
mazot
mazot
zam
fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Fiyat artışları, global piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye'deki vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerindeki artışları dikkatle takip ederken, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.Güncel verilere göre, 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:İstanbul Avrupa yakasıİstanbul Anadolu yakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/5-bin-liradan-fazla-ek-odeme-yapmamak-icin-dikkat-ehliyet-yenileme-surecinde-son-asama-atm-engeline-1088498732.html
izmir
istanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 27 eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 27 eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı

Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi

10:25 27.09.2024
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
Abone ol
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki yükseliş ve artan vergi oranları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde benzinde 1,20 TL’lik bir artış yaşanırken, motorin grubuna da 27 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere 90 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
Fiyat artışları, global piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye'deki vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerindeki artışları dikkatle takip ederken, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
Güncel verilere göre, 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 42,74 TL
Motorin litre fiyatı: 42,64 TL
LPG litre fiyatı: 25,18 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42,63 TL
Motorin litre fiyatı: 42,56 TL
LPG litre fiyatı: 24,64 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43,07 TL
Motorin litre fiyatı: 43,05 TL
LPG litre fiyatı: 25,16 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43,52 TL
Motorin litre fiyatı: 43,56 TL
LPG litre fiyatı: 24,94 TL
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
EKONOMİ
5 bin liradan fazla ek ödeme yapmamak için dikkat: Ehliyet yenileme sürecinde son aşama ATM engeline takıldı
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала