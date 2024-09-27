https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bugun-tablolar-tekrar-degisti-motorine-zam-geldi-1088501041.html
Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi
Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki yükseliş ve artan vergi oranları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T10:25+0300
2024-09-27T10:25+0300
2024-09-27T10:25+0300
ekonomi
motorin
tablo
tablo
benzin
benzin fiyatları
mazot
mazot
zam
fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Fiyat artışları, global piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye'deki vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerindeki artışları dikkatle takip ederken, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.Güncel verilere göre, 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:İstanbul Avrupa yakasıİstanbul Anadolu yakasıAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/5-bin-liradan-fazla-ek-odeme-yapmamak-icin-dikkat-ehliyet-yenileme-surecinde-son-asama-atm-engeline-1088498732.html
izmir
istanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 27 eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 27 eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki yükseliş ve artan vergi oranları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde benzinde 1,20 TL’lik bir artış yaşanırken, motorin grubuna da 27 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere 90 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
Fiyat artışları, global piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye'deki vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerindeki artışları dikkatle takip ederken, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
Güncel verilere göre, 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:
Motorin litre fiyatı: 42,64 TL
LPG litre fiyatı: 25,18 TL
Motorin litre fiyatı: 42,56 TL
LPG litre fiyatı: 24,64 TL
Benzin litre fiyatı: 43,07 TL
Motorin litre fiyatı: 43,05 TL
LPG litre fiyatı: 25,16 TL
Benzin litre fiyatı: 43,52 TL
Motorin litre fiyatı: 43,56 TL
LPG litre fiyatı: 24,94 TL