https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bugun-tablolar-tekrar-degisti-motorine-zam-geldi-1088501041.html

Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi

Bugün tablolar tekrar değişti: Motorine zam geldi

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki yükseliş ve artan vergi oranları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T10:25+0300

2024-09-27T10:25+0300

2024-09-27T10:25+0300

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Fiyat artışları, global piyasalardaki dalgalanmalara ve Türkiye'deki vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerindeki artışları dikkatle takip ederken, fiyatların gelecekte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.Güncel verilere göre, 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:İstanbul Avrupa yakasıİstanbul Anadolu yakasıAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/5-bin-liradan-fazla-ek-odeme-yapmamak-icin-dikkat-ehliyet-yenileme-surecinde-son-asama-atm-engeline-1088498732.html

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