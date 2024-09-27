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Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa: BRICS'e katılmakla ilgileniyoruz
Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa: BRICS'e katılmakla ilgileniyoruz
Sputnik Türkiye
Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini ifade etti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa, BM Genel Kurulu 79. Oturumu çerçevesinde gazetecilere verdiği demeçte, Bolivya’nın BRICS’in gelişmekte olan ülkelerin değişmesine yardımcı olduğuna ve dünyanın yeniden düzenlenmesinde bir alternatif olduğuna inandığı için bu organizasyona üye olmakla ilgilendiğini söyledi.Sosa, “BRICS ile ilgileniyoruz çünkü dünyanın yeniden düzenlenmesinde bir alternatif olarak görüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler değişmek istiyor. Finansmana bu yeni erişimin gelişmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyorum” dedi.BRICS üyesi ülkelerden büyük destek aldıklarına vurgu yapan Sosa, "Bolivya bugün çokönemli bir role sahip. Birçok doğal lityum rezervimiz var. Bu değerli kaynakların sürdürülebilir kalkınmada bize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bolivya, desteklerinden dolayı Rusya, Güney Afrika, Çin ve Brezilya'ya büyük değer veriyor. İlerleme kaydetmemiz için bu organizasyonda yer almamız bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.Temmuz 2023'te Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini resmi olarak açıklamıştı. Rusya daha önce, Ekim 2024'te Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesi için ‘ortak ülkeler kategorisine’ özel öneriler hazırlanacağını duyurmuştu.
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Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa: BRICS'e katılmakla ilgileniyoruz

21:13 27.09.2024
© Sputnik / Anton DenisovBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Anton Denisov
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Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa, ülkesinin BRICS'e katılmakla ilgilendiğini ifade etti.
Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa, BM Genel Kurulu 79. Oturumu çerçevesinde gazetecilere verdiği demeçte, Bolivya’nın BRICS’in gelişmekte olan ülkelerin değişmesine yardımcı olduğuna ve dünyanın yeniden düzenlenmesinde bir alternatif olduğuna inandığı için bu organizasyona üye olmakla ilgilendiğini söyledi.
Sosa, “BRICS ile ilgileniyoruz çünkü dünyanın yeniden düzenlenmesinde bir alternatif olarak görüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler değişmek istiyor. Finansmana bu yeni erişimin gelişmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyorum” dedi.
BRICS üyesi ülkelerden büyük destek aldıklarına vurgu yapan Sosa, "Bolivya bugün çokönemli bir role sahip. Birçok doğal lityum rezervimiz var. Bu değerli kaynakların sürdürülebilir kalkınmada bize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bolivya, desteklerinden dolayı Rusya, Güney Afrika, Çin ve Brezilya'ya büyük değer veriyor. İlerleme kaydetmemiz için bu organizasyonda yer almamız bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.
Temmuz 2023'te Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini resmi olarak açıklamıştı. Rusya daha önce, Ekim 2024'te Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesi için ‘ortak ülkeler kategorisine’ özel öneriler hazırlanacağını duyurmuştu.
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