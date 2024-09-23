https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/trump-baskanlik-yarisini-kaybedersem-bir-daha-aday-olmayacagim-1088320103.html
Trump: Başkanlık yarışını kaybedersem bir daha aday olmayacağım
Trump: Başkanlık yarışını kaybedersem bir daha aday olmayacağım
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı Donald Trump, tüm dünyanın beklediği 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Cumhuriyetçi aday, bu seçimi kaybetmesi halinde bir daha... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T09:42+0300
2024-09-23T09:42+0300
2024-09-23T09:42+0300
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abd seçimleri
kamala harris
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Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimi kaybetmesi halinde bir daha başkan adayı olmayacağını açıkladı. Eski Başkan Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.ABD'de seçim ne zaman?ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/erdogan-sangay-isbirligi-teskilati-brics-aseanla-diyalog-zemininizi-guclendirmekte-kararliyiz-1088317160.html
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donald trump, abd, abd seçimleri, kamala harris
Trump: Başkanlık yarışını kaybedersem bir daha aday olmayacağım
ABD Başkan adayı Donald Trump, tüm dünyanın beklediği 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Cumhuriyetçi aday, bu seçimi kaybetmesi halinde bir daha başkan adayı olmayacağını söyledi.
Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimi kaybetmesi halinde bir daha başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Eski Başkan Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.
78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.