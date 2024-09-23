https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/trump-baskanlik-yarisini-kaybedersem-bir-daha-aday-olmayacagim-1088320103.html

Trump: Başkanlık yarışını kaybedersem bir daha aday olmayacağım

Trump: Başkanlık yarışını kaybedersem bir daha aday olmayacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkan adayı Donald Trump, tüm dünyanın beklediği 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Cumhuriyetçi aday, bu seçimi kaybetmesi halinde bir daha... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T09:42+0300

2024-09-23T09:42+0300

2024-09-23T09:42+0300

dünya

donald trump

abd

abd seçimleri

kamala harris

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Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimi kaybetmesi halinde bir daha başkan adayı olmayacağını açıkladı. Eski Başkan Trump, seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." diye cevap verdi.78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.ABD'de seçim ne zaman?ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/erdogan-sangay-isbirligi-teskilati-brics-aseanla-diyalog-zemininizi-guclendirmekte-kararliyiz-1088317160.html

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donald trump, abd, abd seçimleri, kamala harris