https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/izmir-korfezine-pompali-mudahale-denizdeki-oksijen-miktari-artirilmaya-calisiliyor-1088470722.html
İzmir Körfezi'ne pompalı müdahale: Denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor
İzmir Körfezi'ne pompalı müdahale: Denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümlerine neden olan kirlilikle mücadele kapsamında, tarama gemisiyle su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T14:36+0300
2024-09-26T14:36+0300
2024-09-26T14:36+0300
türkiye
izmir körfezi
toplu balık ölümleri
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
çevre kirliliği
deniz kirliliği
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İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla gündeme gelen çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor. Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıranın iç bölümünde yoğunlaşan kirlilik nedeniyle son 3 günde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi.Kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden oluyor.Sudaki oksijeni artırmaya çalışıyorlarİZSU Genel Müdürlüğü tarafından bu bölgede sudaki oksijen miktarının artırılması için çalışma başlatıldı. Körfezde deniz dibi taramasında kullanılan Meltem İzmir gemisi, pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek oksijen oranını artırmaya çalışıyor. Geçici bir tedbir olarak yürütülen çalışma sonrası yüzeye çıkan ölü balıklar ise ekipler tarafından temizleniyor.Uzmanlardan 'acil önlem' çağrısıİzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın da halen arıtılmadan körfeze giren atıkların olduğunu düşündüklerini belirtti. Taşkın, "Biz yüzeye ve kıyıya vuran balıkları gördük, dibe çöken ve burada parçalanan balıkları ve diğer canlıları bilmiyoruz. O yüzden bu durum, hava olaylarıyla birlikte körfezin güney taraflarında da gözlemlenebilir. Körfeze karasal girdinin mutlaka önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alınan bütün önlemler geçici olacaktır." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/izmir-korfezinde-denizin-rengi-degisti-olu-baliklar-yine-kiyiya-vurdu-1088370214.html
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izmir körfezi, toplu balık ölümleri, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, çevre kirliliği, deniz kirliliği
izmir körfezi, toplu balık ölümleri, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, çevre kirliliği, deniz kirliliği
İzmir Körfezi'ne pompalı müdahale: Denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor
İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümlerine neden olan kirlilikle mücadele kapsamında, tarama gemisiyle su çekilip püskürtülerek denizdeki oksijen miktarı artırılmaya çalışılıyor.
İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla gündeme gelen çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor. Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıranın iç bölümünde yoğunlaşan kirlilik nedeniyle son 3 günde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi.
Kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden oluyor.
Sudaki oksijeni artırmaya çalışıyorlar
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından bu bölgede sudaki oksijen miktarının artırılması için çalışma başlatıldı. Körfezde deniz dibi taramasında kullanılan Meltem İzmir gemisi, pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek oksijen oranını artırmaya çalışıyor. Geçici bir tedbir olarak yürütülen çalışma sonrası yüzeye çıkan ölü balıklar ise ekipler tarafından temizleniyor.
Uzmanlardan 'acil önlem' çağrısı
İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın da halen arıtılmadan körfeze giren atıkların olduğunu düşündüklerini belirtti. Taşkın, "Biz yüzeye ve kıyıya vuran balıkları gördük, dibe çöken ve burada parçalanan balıkları ve diğer canlıları bilmiyoruz. O yüzden bu durum, hava olaylarıyla birlikte körfezin güney taraflarında da gözlemlenebilir. Körfeze karasal girdinin mutlaka önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alınan bütün önlemler geçici olacaktır." dedi.