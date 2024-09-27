https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bakan-simsek-turkiyenin-yatirim-cekme-potansiyeli-yuksek-1088505417.html
Bakan Şimşek: Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Bakan Şimşek: Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Sputnik Türkiye
ABD'deki temaslarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılarla paylaştıklarını... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T11:31+0300
2024-09-27T11:31+0300
2024-09-27T11:31+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
orta vadeli mali plan
orta vadeli program
orta vadeli program (ovp)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD'deki 'yoğun ve verimli' toplantıları tamamlayarak yurda döndüklerine dikkati çeken Şimşek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-simsek-abdde-kredi-derecelendirme-kuruluslari-1088452632.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, orta vadeli mali plan, orta vadeli program, orta vadeli program (ovp)
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, orta vadeli mali plan, orta vadeli program, orta vadeli program (ovp)
Bakan Şimşek: Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli yüksek
ABD'deki temaslarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılarla paylaştıklarını belirtti. Şimşek, Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD'deki 'yoğun ve verimli' toplantıları tamamlayarak yurda döndüklerine dikkati çeken Şimşek şunları söyledi:
"Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."