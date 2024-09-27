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Bakan Şimşek: Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Bakan Şimşek: Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli yüksek
Sputnik Türkiye
ABD'deki temaslarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılarla paylaştıklarını... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD'deki 'yoğun ve verimli' toplantıları tamamlayarak yurda döndüklerine dikkati çeken Şimşek şunları söyledi:
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, orta vadeli mali plan, orta vadeli program, orta vadeli program (ovp)
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, orta vadeli mali plan, orta vadeli program, orta vadeli program (ovp)

Bakan Şimşek: Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli yüksek

11:31 27.09.2024
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD'deki temaslarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin sonuçlarını ve gelecek dönem yol haritasını yatırımcılarla paylaştıklarını belirtti. Şimşek, Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD'deki 'yoğun ve verimli' toplantıları tamamlayarak yurda döndüklerine dikkati çeken Şimşek şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
TÜRKİYE
Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü
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