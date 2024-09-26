https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-simsek-abdde-kredi-derecelendirme-kuruluslari-1088452632.html

Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü

Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, New York'ta, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T09:08+0300

2024-09-26T09:08+0300

2024-09-26T09:23+0300

türkiye

mehmet şimşek

fatih karahan

abd

moody's

standard & poor's

hazine ve maliye bakanlığı

merkez bankası

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New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi. Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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mehmet şimşek, fatih karahan, abd, moody's, standard & poor's, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası