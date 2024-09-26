https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakan-simsek-abdde-kredi-derecelendirme-kuruluslari-1088452632.html
Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü
Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, New York'ta, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T09:08+0300
2024-09-26T09:08+0300
2024-09-26T09:23+0300
türkiye
mehmet şimşek
fatih karahan
abd
moody's
standard & poor's
hazine ve maliye bakanlığı
merkez bankası
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New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi. Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rum-temsilcinin-sozu-sonrasi-ozgur-ozel-sinirlenip-salonu-terk-etti-tamamini-alabilirlerdi-1088451702.html
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mehmet şimşek, fatih karahan, abd, moody's, standard & poor's, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası
mehmet şimşek, fatih karahan, abd, moody's, standard & poor's, hazine ve maliye bakanlığı, merkez bankası
Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşları ile görüştü
09:08 26.09.2024 (güncellendi: 09:23 26.09.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, New York'ta, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.
New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.
Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi. Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.