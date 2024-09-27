https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/artvinde-bir-kisi-coken-binanin-enkazi-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1088525374.html

Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu

Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sputnik Türkiye

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T16:45+0300

2024-09-27T16:45+0300

2024-09-27T16:48+0300

türkiye

artvin

kemalpaşa

bina

bina çökmesi

çöken bina

yaşlı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088525060_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e4367b0c29f8efac6a319e682d29b2e5.jpg

İlçedeki Barış Caddesi'nde bulunun Şaban Yılmaz'a ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı binada, bitişiğindeki temel açma çalışması sırasında sesler gelmeye başladı.Durumu fark ederek dükkandan çıkan Yılmaz ve çevredekiler binadan uzaklaştı. Bir süre sonra ise bina tamamen çöktü.Çökme esnasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan bir şahıs ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.Olay sonrası bölgeye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.Yılmaz, kazanın ucuz atlatıldığını ifade ederek, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Bir vatandaşımız son anda kurtulmuş. Ona da geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/munevver-karabulutun-teyzesi-konustu-minareyi-calan-kilifini-hazirlamistir-muhakkak-1088524217.html

türkiye

artvin

kemalpaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

artvin, kemalpaşa, bina, bina çökmesi, çöken bina, yaşlı