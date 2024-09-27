https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/artvinde-bir-kisi-coken-binanin-enkazi-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1088525374.html
Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T16:45+0300
2024-09-27T16:45+0300
2024-09-27T16:48+0300
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artvin
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bina çökmesi
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yaşlı
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İlçedeki Barış Caddesi'nde bulunun Şaban Yılmaz'a ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı binada, bitişiğindeki temel açma çalışması sırasında sesler gelmeye başladı.Durumu fark ederek dükkandan çıkan Yılmaz ve çevredekiler binadan uzaklaştı. Bir süre sonra ise bina tamamen çöktü.Çökme esnasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan bir şahıs ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.Olay sonrası bölgeye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.Yılmaz, kazanın ucuz atlatıldığını ifade ederek, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Bir vatandaşımız son anda kurtulmuş. Ona da geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum" dedi.
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artvin, kemalpaşa, bina, bina çökmesi, çöken bina, yaşlı
Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
16:45 27.09.2024 (güncellendi: 16:48 27.09.2024)
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İlçedeki Barış Caddesi'nde bulunun Şaban Yılmaz'a ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı binada, bitişiğindeki temel açma çalışması sırasında sesler gelmeye başladı.
Durumu fark ederek dükkandan çıkan Yılmaz ve çevredekiler binadan uzaklaştı. Bir süre sonra ise bina tamamen çöktü.
Çökme esnasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan bir şahıs ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay sonrası bölgeye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Yılmaz, kazanın ucuz atlatıldığını ifade ederek, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Bir vatandaşımız son anda kurtulmuş. Ona da geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum" dedi.