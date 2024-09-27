https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/alper-gezeravci-aya-yumusak-inis-yaparak-bilimsel-faaliyetlere-baslamayi-amacliyoruz-1088491350.html

Alper Gezeravcı: Ay'a yumuşak iniş yaparak bilimsel faaliyetlere başlamayı amaçlıyoruz

Alper Gezeravcı: Ay'a yumuşak iniş yaparak bilimsel faaliyetlere başlamayı amaçlıyoruz

Sputnik Türkiye

Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ürettiği roketin 2026 ile 2028 yılları arasında Ay'a sert inişinin planlandığını ve orada edinilen tecrübelerle yumuşak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

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alper gezeravcı

uzay

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay alanındaki ilk çalışmalarının 2018'de gerçekleştiğini söyleyen Gezeravcı, Türkiye'nin ürettiği roketin 2026 ile 2028 yılları arasında Ay'a sert inişinin planlandığını belirtti.Türkiye'nin ürettiği roketin Ay'a sert iniş planı hakkında konuşan Gezeravcı, "Sert inişten elde edilen tecrübe ile ikinci bir fırlatma ile Ay'a yumuşak iniş yaparak bilimsel faaliyetlere başlamayı amaçlıyoruz" dedi.Türkiye'nin artık İHA ve SİHA pazarında 40 ülkenin kapısında bekleyen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Gazeravcı, "İHA ve SİHA'lar Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi devriminde milli teknolojik hamlesindeki kritik eşiklerden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

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