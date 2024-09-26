https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/abd-savas-ucagi-tarafindan-dusuldugu-iddia-edilmisti-gizlilik-kaldirildi-ufodan-ilk-goruntu-geldi-1088451912.html
ABD savaş uçağının düşürdüğü iddia edilmişti: Gizlilik kaldırıldı, 'UFO’dan ilk görüntü geldi
ABD savaş uçağının düşürdüğü iddia edilmişti: Gizlilik kaldırıldı, 'UFO’dan ilk görüntü geldi
Sputnik Türkiye
2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürüldüğü iddia edilen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı. F-22 tipi bir savaş uçağı tarafından... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T08:24+0300
2024-09-26T08:24+0300
2024-09-26T08:27+0300
yaşam
ufo
ufo
ufo
ufo
ufo araştırması
ufo gözlem merkezi
uzaylı
uzaylılar
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103504/20/1035042056_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fcdd31cfcc403c98a8aa454695e5d775.jpg
ABD’nin Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon bölgesi üzerinde 'UFO' düşürdüğü anlara ilişkin olduğu belirtilen söz konusu fotoğrafta, kenarları belirsiz, at nalı şeklinde parıldayan bir cisim görülüyor.Bu operasyon, aynı yılın Şubat ayında gündeme gelen 'Çin casus balonu' krizinden sonra, ABD ve Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir görev kapsamında gerçekleştirildi.Fotoğraf, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmadı.Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi.Bu olay, Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde Şubat 2023'te düşürülen üç farklı UFO'dan birine ait.2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürülen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı.Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor.Cisimden sarkan 20 metre uzunluğunda bir tel ve bir paket olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Uzmanlar, bu tür olayların ABD ve Kanada’nın hava savunma sistemlerinde potansiyel zafiyetleri ortaya koyduğunu belirtiyor.Özellikle gizliliği kaldırılan görüntünün paylaşılmasıyla, UFO’ların casusluk faaliyetlerine dair daha fazla soru işareti gündeme geldi.CTV News’in, bu UFO görüntüsünün daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu talep ettiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103504/20/1035042056_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_026334c41998f0b379479b3299320a31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ufo, ufo, ufo, ufo, ufo araştırması, ufo gözlem merkezi, uzaylı, uzaylılar, abd
ufo, ufo, ufo, ufo, ufo araştırması, ufo gözlem merkezi, uzaylı, uzaylılar, abd
ABD savaş uçağının düşürdüğü iddia edilmişti: Gizlilik kaldırıldı, 'UFO’dan ilk görüntü geldi
08:24 26.09.2024 (güncellendi: 08:27 26.09.2024)
2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürüldüğü iddia edilen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı. F-22 tipi bir savaş uçağı tarafından Alaska yakınlarında Şubat 2023'te düzenlenen bir operasyon sırasında görüldüğü belirtilen UFO'nun düşürüldüğü iddiası çok konuşulmuştu. İlk fotoğraf yayınlandı, işte detaylar…
ABD’nin Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon bölgesi üzerinde 'UFO' düşürdüğü anlara ilişkin olduğu belirtilen söz konusu fotoğrafta, kenarları belirsiz, at nalı şeklinde parıldayan bir cisim görülüyor.
Bu operasyon, aynı yılın Şubat ayında gündeme gelen 'Çin casus balonu' krizinden sonra, ABD ve Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir görev kapsamında gerçekleştirildi.
Fotoğraf, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmadı.
Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi.
Bu olay, Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde Şubat 2023'te düşürülen üç farklı UFO'dan birine ait.
2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürülen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı.
Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor.
Cisimden sarkan 20 metre uzunluğunda bir tel ve bir paket olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, bu tür olayların ABD ve Kanada’nın hava savunma sistemlerinde potansiyel zafiyetleri ortaya koyduğunu belirtiyor.
Özellikle gizliliği kaldırılan görüntünün paylaşılmasıyla, UFO’ların casusluk faaliyetlerine dair daha fazla soru işareti gündeme geldi.
CTV News’in, bu UFO görüntüsünün daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu talep ettiği belirtiliyor.