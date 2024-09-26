ABD savaş uçağının düşürdüğü iddia edilmişti: Gizlilik kaldırıldı, 'UFO’dan ilk görüntü geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ve Hizbullah arasında yeni savaş başladı mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
GSM ve internet ücretleri cep yakıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Genetiği değiştirilmiş organizmaların potansiyel riskleri nelerdir
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Meme kanserine karşı dikkat edilmesi gerekenler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan, İsrail’e yönelik Nürnberg Mahkemeleri kurulmasını ima etmiş olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
19:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:38
3 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
19:45
3 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:53
4 dk
BOZKIRIN TEZENESİ
Devlet Sanatçısı unvanını neden kabul etmedi?
20:06
13 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
20:26
1 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe, milli takıma basketbolcu göndermeyecek
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/abd-savas-ucagi-tarafindan-dusuldugu-iddia-edilmisti-gizlilik-kaldirildi-ufodan-ilk-goruntu-geldi-1088451912.html
ABD savaş uçağının düşürdüğü iddia edilmişti: Gizlilik kaldırıldı, 'UFO’dan ilk görüntü geldi
ABD savaş uçağının düşürdüğü iddia edilmişti: Gizlilik kaldırıldı, 'UFO’dan ilk görüntü geldi
Sputnik Türkiye
2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürüldüğü iddia edilen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı. F-22 tipi bir savaş uçağı tarafından... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T08:24+0300
2024-09-26T08:27+0300
yaşam
ufo
ufo
ufo
ufo
ufo araştırması
ufo gözlem merkezi
uzaylı
uzaylılar
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103504/20/1035042056_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fcdd31cfcc403c98a8aa454695e5d775.jpg
ABD’nin Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon bölgesi üzerinde 'UFO' düşürdüğü anlara ilişkin olduğu belirtilen söz konusu fotoğrafta, kenarları belirsiz, at nalı şeklinde parıldayan bir cisim görülüyor.Bu operasyon, aynı yılın Şubat ayında gündeme gelen 'Çin casus balonu' krizinden sonra, ABD ve Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir görev kapsamında gerçekleştirildi.Fotoğraf, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmadı.Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi.Bu olay, Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde Şubat 2023'te düşürülen üç farklı UFO'dan birine ait.2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürülen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı.Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor.Cisimden sarkan 20 metre uzunluğunda bir tel ve bir paket olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Uzmanlar, bu tür olayların ABD ve Kanada’nın hava savunma sistemlerinde potansiyel zafiyetleri ortaya koyduğunu belirtiyor.Özellikle gizliliği kaldırılan görüntünün paylaşılmasıyla, UFO’ların casusluk faaliyetlerine dair daha fazla soru işareti gündeme geldi.CTV News’in, bu UFO görüntüsünün daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu talep ettiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103504/20/1035042056_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_026334c41998f0b379479b3299320a31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ufo, ufo, ufo, ufo, ufo araştırması, ufo gözlem merkezi, uzaylı, uzaylılar, abd
ufo, ufo, ufo, ufo, ufo araştırması, ufo gözlem merkezi, uzaylı, uzaylılar, abd

ABD savaş uçağının düşürdüğü iddia edilmişti: Gizlilik kaldırıldı, 'UFO’dan ilk görüntü geldi

08:24 26.09.2024 (güncellendi: 08:27 26.09.2024)
© Fotoğraf : CCOUFO
UFO - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Fotoğraf : CCO
Abone ol
2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürüldüğü iddia edilen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı. F-22 tipi bir savaş uçağı tarafından Alaska yakınlarında Şubat 2023'te düzenlenen bir operasyon sırasında görüldüğü belirtilen UFO'nun düşürüldüğü iddiası çok konuşulmuştu. İlk fotoğraf yayınlandı, işte detaylar…
ABD’nin Kanada’nın kuzeybatısındaki Yukon bölgesi üzerinde 'UFO' düşürdüğü anlara ilişkin olduğu belirtilen söz konusu fotoğrafta, kenarları belirsiz, at nalı şeklinde parıldayan bir cisim görülüyor.
Bu operasyon, aynı yılın Şubat ayında gündeme gelen 'Çin casus balonu' krizinden sonra, ABD ve Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir görev kapsamında gerçekleştirildi.
Fotoğraf, olayın üzerinden 19 ay geçmesine rağmen Kanada Savunma Bakanlığı tarafından halkla paylaşılmadı.
Ancak, gizliliği kaldırılan belgeler aracılığıyla görüntü kamuya açık hale geldi.
Bu olay, Alaska, Yukon ve Huron Gölü üzerinde Şubat 2023'te düşürülen üç farklı UFO'dan birine ait.
2023'te ABD savaş uçağı tarafından Alaska üzerinde düşürülen 'silindirik' UFO'nun ilk görüntüsü yayınlandı.
Çin casus balonuna kıyasla çok daha küçük olan bu cisimlerden birinin silindirik olduğu, üst kısmının metalik, alt kısmının ise beyaz renkte olduğu belirtiliyor.
Cisimden sarkan 20 metre uzunluğunda bir tel ve bir paket olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, bu tür olayların ABD ve Kanada’nın hava savunma sistemlerinde potansiyel zafiyetleri ortaya koyduğunu belirtiyor.
Özellikle gizliliği kaldırılan görüntünün paylaşılmasıyla, UFO’ların casusluk faaliyetlerine dair daha fazla soru işareti gündeme geldi.
CTV News’in, bu UFO görüntüsünün daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu talep ettiği belirtiliyor.
Osmangazi Köprüsü sis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı ve tek tek illeri uyardı: Sisli ve puslu hava hakim olacak
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала