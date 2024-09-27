https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ahmet-hakan-mezarinin-acilmasi-sonrasi-kemikler-garipogluna-ait-denirse-yuzde-kac-ikna-olur-1088499848.html
Ahmet Hakan: Mezarının açılması sonrası 'kemikler Garipoğlu'na ait' denirse yüzde kaç ikna olur?
Ahmet Hakan: Mezarının açılması sonrası 'kemikler Garipoğlu'na ait' denirse yüzde kaç ikna olur?
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Ahmet Hakan, Cem Garipoğlu'nun mezarının seneler sonra açılacak olmasını değerlendirdi ve 'Kesin inançlıların yüzde kaçını ikna eder bu durum' diye sordu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:48+0300
2024-09-27T09:48+0300
2024-09-27T09:48+0300
türkiye
ahmet hakan
cem garipoğlu
münevver karabulut
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Cem Garipoğlu, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve mezarın açılacak olması konusunda şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/karabulut-ailesinin-avukati-cem-garipoglunun-mezari-3-4-gun-icinde-acilacak-1088479309.html
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Ahmet Hakan: Mezarının açılması sonrası 'kemikler Garipoğlu'na ait' denirse yüzde kaç ikna olur?
Ahmet Hakan, Cem Garipoğlu'nun mezarının seneler sonra açılacak olmasını değerlendirdi ve 'Kesin inançlıların yüzde kaçını ikna eder bu durum' diye sordu.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Cem Garipoğlu, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve mezarın açılacak olması konusunda şunları ifade etti:
"Yapılacak inceleme sonucunda “Bu kemikler Cem Garipoğlu’na aittir” denilirse... Kesin inançlıların yüzde kaçı ikna olur sizce?"