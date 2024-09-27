https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/ahmet-hakan-mezarinin-acilmasi-sonrasi-kemikler-garipogluna-ait-denirse-yuzde-kac-ikna-olur-1088499848.html

Ahmet Hakan: Mezarının açılması sonrası 'kemikler Garipoğlu'na ait' denirse yüzde kaç ikna olur?

Ahmet Hakan: Mezarının açılması sonrası 'kemikler Garipoğlu'na ait' denirse yüzde kaç ikna olur?

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, Cem Garipoğlu'nun mezarının seneler sonra açılacak olmasını değerlendirdi ve 'Kesin inançlıların yüzde kaçını ikna eder bu durum' diye sordu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T09:48+0300

2024-09-27T09:48+0300

2024-09-27T09:48+0300

türkiye

ahmet hakan

cem garipoğlu

münevver karabulut

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Cem Garipoğlu, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve mezarın açılacak olması konusunda şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/karabulut-ailesinin-avukati-cem-garipoglunun-mezari-3-4-gun-icinde-acilacak-1088479309.html

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