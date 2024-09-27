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Afrika Enerji Odası Başkanı: Afrika ülkeleri Rusya ile güneş enerjisi projelerini görüşecek
Afrika Enerji Odası Başkanı: Afrika ülkeleri Rusya ile güneş enerjisi projelerini görüşecek
Sputnik Türkiye
Afrika Enerji Odası Başkanı Enrzej Ayuk, Afrika ülkelerinin Rusya ile güneş enerjisi ve doğalgaz alanındaki projeleri görüşeceğini belirtti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e demeç veren Ayuk, Afrika ülkeleri Nijer, Burkina Faso ve Mali''nin Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu’nda Rusya ile güneş enerjisi ve doğalgaz alanındaki projeleri görüşeceğini söyledi.Ayuk, “Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin katılımıyla Afrika'daki güneş enerjisi projeleri konusunda görüşmeler yapılacak. Rus şirketleri burada güneş paneli ve güneş santrali inşaatına daha fazla yatırım yapma olasılığını değerlendirecek” dedi.Ayuk ayrıca, Afrika Enerji Odası’nın başkent Brazzaville ile liman kenti Pointe Noire arasında bir boru hattı inşa edilmesinin beklendiği Kongo Cumhuriyeti'ndeki gaz tedarik projelerini de incelediğini kaydetti.Bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu 26-28 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova'da gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/putin-bricsin-kuresel-ekonomiye-katkisi-g7yi-geride-birakti-1088433866.html
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rusya enerji haftası, afrika, rusya, güneş enerjisi, doğalgaz, mali, burkina faso, nijer, kongo
rusya enerji haftası, afrika, rusya, güneş enerjisi, doğalgaz, mali, burkina faso, nijer, kongo

Afrika Enerji Odası Başkanı: Afrika ülkeleri Rusya ile güneş enerjisi projelerini görüşecek

00:04 27.09.2024
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinGüneş enerjisi
Güneş enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Afrika Enerji Odası Başkanı Enrzej Ayuk, Afrika ülkelerinin Rusya ile güneş enerjisi ve doğalgaz alanındaki projeleri görüşeceğini belirtti.
Sputnik’e demeç veren Ayuk, Afrika ülkeleri Nijer, Burkina Faso ve Mali''nin Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu’nda Rusya ile güneş enerjisi ve doğalgaz alanındaki projeleri görüşeceğini söyledi.
Ayuk, “Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin katılımıyla Afrika'daki güneş enerjisi projeleri konusunda görüşmeler yapılacak. Rus şirketleri burada güneş paneli ve güneş santrali inşaatına daha fazla yatırım yapma olasılığını değerlendirecek” dedi.
Ayuk ayrıca, Afrika Enerji Odası’nın başkent Brazzaville ile liman kenti Pointe Noire arasında bir boru hattı inşa edilmesinin beklendiği Kongo Cumhuriyeti'ndeki gaz tedarik projelerini de incelediğini kaydetti.
Bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu 26-28 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova'da gerçekleşiyor.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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