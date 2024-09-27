https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/afrika-enerji-odasi-baskani-afrika-ulkeleri-rusya-ile-gunes-enerjisi-projelerini-gorusecek-1088488390.html

Afrika Enerji Odası Başkanı: Afrika ülkeleri Rusya ile güneş enerjisi projelerini görüşecek

Afrika Enerji Odası Başkanı: Afrika ülkeleri Rusya ile güneş enerjisi projelerini görüşecek

Sputnik Türkiye

Afrika Enerji Odası Başkanı Enrzej Ayuk, Afrika ülkelerinin Rusya ile güneş enerjisi ve doğalgaz alanındaki projeleri görüşeceğini belirtti. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T00:04+0300

2024-09-27T00:04+0300

2024-09-27T00:04+0300

dünya

rusya enerji haftası

afrika

rusya

güneş enerjisi

doğalgaz

mali

burkina faso

nijer

kongo

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Sputnik’e demeç veren Ayuk, Afrika ülkeleri Nijer, Burkina Faso ve Mali''nin Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu’nda Rusya ile güneş enerjisi ve doğalgaz alanındaki projeleri görüşeceğini söyledi.Ayuk, “Nijer, Burkina Faso ve Mali'nin katılımıyla Afrika'daki güneş enerjisi projeleri konusunda görüşmeler yapılacak. Rus şirketleri burada güneş paneli ve güneş santrali inşaatına daha fazla yatırım yapma olasılığını değerlendirecek” dedi.Ayuk ayrıca, Afrika Enerji Odası’nın başkent Brazzaville ile liman kenti Pointe Noire arasında bir boru hattı inşa edilmesinin beklendiği Kongo Cumhuriyeti'ndeki gaz tedarik projelerini de incelediğini kaydetti.Bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası Uluslararası Forumu 26-28 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova'da gerçekleşiyor.

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rusya enerji haftası, afrika, rusya, güneş enerjisi, doğalgaz, mali, burkina faso, nijer, kongo