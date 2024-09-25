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Putin: BRICS'in küresel ekonomiye katkısı G7'yi geride bıraktı
Putin: BRICS'in küresel ekonomiye katkısı G7'yi geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, BRICS'in G7'ye kıyasla küresel ekonomideki ağırlığını artırdığını belirtirken uluslararası ticarette Batı'nın toksik para birimleriyle... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:02+0300
2024-09-25T17:08+0300
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brics
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomiye yaptığı katkının G7 ülkeleri tarafından yapılan katkının ötesine geçtiğini ve artmaya devam ettiğini vurguladı.Rusya Devlet Konseyi Prezidyumu toplantısında konuşan Putin, “BRICS ülkelerinin dünya ekonomisine katkısı sözde G7'nin payını aşıyor ve bu trend güçleniyor, değişmiyor” dedi.1992 yılında küresel GSYİH'nin yüzde 45.5'ini oluşturan G7'nin 2022'de sadece yüzde 30.5'lik paya sahip olduğuna dikkat çeken Putin, BRICS ülkelerinin ise aynı yıllarda yüzde 16.7'ten yüzde 31.4'lük bir paya ulaştığının altını çizdi.Putin, 2028 projeksiyonlarına göre BRICS'in küresel ekonomideki ağırlığının yüzde 33.8'e çıkmasının, G7'nin ise yüzde 27.9'a düşmesinin beklendiğini kaydetti.Bu trendin korunduğunu belirten Putin, "Bunlar nesnel süreçler olup bugün malum bölgelerde yaşanan çatışmalar da dahil mevcut çatışma konjonktürüne bağlı bir durum değil" değerlendirmesinde bulundu.'Küresel ticaret ve ekonomi aktif şekilde değişiyor'Günümüzde uluslararası ticaret ve bir bütün halinde küresel ekonominin aktif bir değişim içinde olduğunu anlatan Rusya Devlet Başkanı, "Bundan sıkça bahsediyoruz ve herkes bunu çok iyi bilip anlıyor. Yeni bir ilişki sistemi inşa ediliyor ve burada lider rollerde Küresel Güney ülkeleri, dinamik şekilde gelişmekte olan ülkeler, BRICS gibi gelecek vaat eden entegrasyon süreçlerinin katılımcıları bulunuyor" ifadelerini kullandı.'Batı'nın toksik para birimleriyle ticareti yarı yarıya azalttık'Rusya lideri Putin, Rus finans kuruluşlarına yönelik hasmane eylemlerin ardından Rus dış ticaretinde Batılı ülkelerin 'toksik' para birimleriyle yapılan ödemelerin payını yarı yarıya azaltıp rublenin payını artırdıklarını söyledi.Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:Bazı Batılı elitlerin Rus finans kuruluşlarına ve ödeme sistemlerine karşı tamamen hasmane bir tutum sergilediğini ve bunun sonucu olarak hem ihracat hem de ithalatta ödemelerin daha zor hale geldiğini söyleyen Putin, bu sorunu belirli ölçüde çözmeyi başardıklarının da altını çizdi.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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rusya, vladimir putin, brics, g7, küresel ticaret, gsyih, para birimi, ulusal para birimleri, alternatif para birimi, ihracat, ithalat, dış ticaret
rusya, vladimir putin, brics, g7, küresel ticaret, gsyih, para birimi, ulusal para birimleri, alternatif para birimi, ihracat, ithalat, dış ticaret

Putin: BRICS'in küresel ekonomiye katkısı G7'yi geride bıraktı

17:02 25.09.2024 (güncellendi: 17:08 25.09.2024)
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Rusya lideri Putin, BRICS'in G7'ye kıyasla küresel ekonomideki ağırlığını artırdığını belirtirken uluslararası ticarette Batı'nın toksik para birimleriyle ödemelerin payını azalttıklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomiye yaptığı katkının G7 ülkeleri tarafından yapılan katkının ötesine geçtiğini ve artmaya devam ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Konseyi Prezidyumu toplantısında konuşan Putin, BRICS ülkelerinin dünya ekonomisine katkısı sözde G7'nin payını aşıyor ve bu trend güçleniyor, değişmiyor” dedi.

1992 yılında küresel GSYİH'nin yüzde 45.5'ini oluşturan G7'nin 2022'de sadece yüzde 30.5'lik paya sahip olduğuna dikkat çeken Putin, BRICS ülkelerinin ise aynı yıllarda yüzde 16.7'ten yüzde 31.4'lük bir paya ulaştığının altını çizdi.

Putin, 2028 projeksiyonlarına göre BRICS'in küresel ekonomideki ağırlığının yüzde 33.8'e çıkmasının, G7'nin ise yüzde 27.9'a düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Bu trendin korunduğunu belirten Putin, "Bunlar nesnel süreçler olup bugün malum bölgelerde yaşanan çatışmalar da dahil mevcut çatışma konjonktürüne bağlı bir durum değil" değerlendirmesinde bulundu.

'Küresel ticaret ve ekonomi aktif şekilde değişiyor'

Günümüzde uluslararası ticaret ve bir bütün halinde küresel ekonominin aktif bir değişim içinde olduğunu anlatan Rusya Devlet Başkanı, "Bundan sıkça bahsediyoruz ve herkes bunu çok iyi bilip anlıyor. Yeni bir ilişki sistemi inşa ediliyor ve burada lider rollerde Küresel Güney ülkeleri, dinamik şekilde gelişmekte olan ülkeler, BRICS gibi gelecek vaat eden entegrasyon süreçlerinin katılımcıları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'Batı'nın toksik para birimleriyle ticareti yarı yarıya azalttık'

Rusya lideri Putin, Rus finans kuruluşlarına yönelik hasmane eylemlerin ardından Rus dış ticaretinde Batılı ülkelerin 'toksik' para birimleriyle yapılan ödemelerin payını yarı yarıya azaltıp rublenin payını artırdıklarını söyledi.

Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene Rusya'nın ihracatında Batı'nın toksik para birimleriyle yapılan ödemelerin payı yarı yarıya azalırken rublenin payı arttı ve yüzde 40'a yaklaşıyor. Ulusal para birimleriyle ödemelerin payı ise 2021-2023 döneminde 3 kat artarak yüzde 39'a, ithalatta rubleyle ödemelerin payı da %2 artışla yüzde 30'a çıktı. Bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Yabancı ortaklarımızla beraber uluslararası para birimlerini daha geniş şekilde kullanmayı, ödemeleri takasla ödeme sistemleri üzerinden yapmayı planlıyoruz."

Bazı Batılı elitlerin Rus finans kuruluşlarına ve ödeme sistemlerine karşı tamamen hasmane bir tutum sergilediğini ve bunun sonucu olarak hem ihracat hem de ithalatta ödemelerin daha zor hale geldiğini söyleyen Putin, bu sorunu belirli ölçüde çözmeyi başardıklarının da altını çizdi.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
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