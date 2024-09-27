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ABD'de ‘işkence yöntemiyle’ bir idam daha: Tartışmalı azot gazı ile infaz edildi
ABD'de ‘işkence yöntemiyle’ bir idam daha: Tartışmalı azot gazı ile infaz edildi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Alabama eyaletinde Alan Eugene Miller, 'azot hipoksisi' olarak bilinen tartışmalı infaz yöntemiyle idam edilen ikinci mahkum oldu. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'de 59 yaşındaki Eugene Miller, dün gece bir sedyeye bağlanarak yüzüne takılan bir maske aracılığıyla azot gazı verilerek infaz edildi. İnfaza tanıklık eden bir muhabirin ifadesine göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsıldı. Ayrıca, Miller ölmeden önce yaklaşık altı dakika boyunca solunum güçlüğü çekti. Son ana kadar masum olduğunu iddia eden Miller, yüzünü örten maskenin arkasından yaptığı son açıklamada “Burada olmam için hiçbir sebep yok.” dedi.BM işkence olarak kabul ediyor Alabama'da ikinci kez kullanılan bu infaz yöntemi, mahkumun oksijensiz kalmasına yol açarak ölümüne neden oluyor. Uzmanlar, bu yöntemin 'zalimce, acı verici ve işkenceye benzer' olduğunu ifade ederken, Birleşmiş Milletler (BM) ise bu uygulamayı 'devlet eliyle gerçekleştirilen işkence' olarak nitelendiriyor.Üç kişiyi öldürmüştü Miller, 1999 yılında üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında idama mahkum edilmişti. Alabama, ABD'de azot hipoksisiyle idam cezasını uygulayan tek eyalet. Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de bu yöntem yasal olarak kabul edilmiş durumda, ancak henüz uygulanmış değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/italya-14-yasindaki-mafya-lideri-tiktok-sevdasi-nedeniyle-yakalandi--1088501312.html
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abd, idam, azot oksit, gaz, zehirli gaz
abd, idam, azot oksit, gaz, zehirli gaz

ABD'de ‘işkence yöntemiyle’ bir idam daha: Tartışmalı azot gazı ile infaz edildi

10:55 27.09.2024 (güncellendi: 10:59 27.09.2024)
© AAABD'de idam, ABD cezaevi, ABD'de mahkumlar
ABD'de idam, ABD cezaevi, ABD'de mahkumlar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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ABD'nin Alabama eyaletinde Alan Eugene Miller, 'azot hipoksisi' olarak bilinen tartışmalı infaz yöntemiyle idam edilen ikinci mahkum oldu.
ABD'de 59 yaşındaki Eugene Miller, dün gece bir sedyeye bağlanarak yüzüne takılan bir maske aracılığıyla azot gazı verilerek infaz edildi.
İnfaza tanıklık eden bir muhabirin ifadesine göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsıldı. Ayrıca, Miller ölmeden önce yaklaşık altı dakika boyunca solunum güçlüğü çekti.
Son ana kadar masum olduğunu iddia eden Miller, yüzünü örten maskenin arkasından yaptığı son açıklamada “Burada olmam için hiçbir sebep yok.” dedi.

BM işkence olarak kabul ediyor

Alabama'da ikinci kez kullanılan bu infaz yöntemi, mahkumun oksijensiz kalmasına yol açarak ölümüne neden oluyor. Uzmanlar, bu yöntemin 'zalimce, acı verici ve işkenceye benzer' olduğunu ifade ederken, Birleşmiş Milletler (BM) ise bu uygulamayı 'devlet eliyle gerçekleştirilen işkence' olarak nitelendiriyor.

Üç kişiyi öldürmüştü

Miller, 1999 yılında üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında idama mahkum edilmişti. Alabama, ABD'de azot hipoksisiyle idam cezasını uygulayan tek eyalet. Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de bu yöntem yasal olarak kabul edilmiş durumda, ancak henüz uygulanmış değil.
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