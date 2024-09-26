https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/zaharova-rusya-ukrayna-ile-ilgili-muzakereleri-hicbir-zaman-reddetmedi-1088448960.html

Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi

Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğibi belirtti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T00:56+0300

2024-09-26T00:56+0300

2024-09-26T00:55+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rossiya 1 televizyonu

rusya

ukrayna

müzakere

batı

anglo-sakson

silah tedariki

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini, ancak müzakere olmayan bir şeye müzakere demeye de gerek olmadığını söyledi.Zaharova, "Rusya, prensip olarak da müzakere sürecinden asla vazgeçmedi. Bu bizim dış politikamızın temelini oluşturuyor, doktrinel belgelerde de kayıtlı. Pratikte de aynı yaklaşımı uyguluyoruz ve sadece müzakere niteliğindeki müzakerelere yanıt veriyoruz. Aslında bir efsane, mif, yeni bir aldatma girişimi, tuzaklar ve buna benzer şeyleri müzakere olarak adlandırmaya gerek yok” dedi.Batı'nın önerdiği ve Kiev'in dile getirdiği koşulların müzakere olmadığını vurgulayan Zaharova, Kiev'in Anglo-Saksonlar tarafından desteklenen önerisinin de yeni bir yalan ve aldatmaca olduğunu belirterek, "Silah tedarikinin sürdüğü, Batı’nın Kiev rejimini Ukrayna vatandaşlarını ölüme göndermeye zorladığı koşullarda ne tür müzakerelerden ve barıştan bahsediyorlar?” ifadelerini kullandı.

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