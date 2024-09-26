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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/zaharova-rusya-ukrayna-ile-ilgili-muzakereleri-hicbir-zaman-reddetmedi-1088448960.html
Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi
Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğibi belirtti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T00:56+0300
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ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rossiya 1 televizyonu
rusya
ukrayna
müzakere
batı
anglo-sakson
silah tedariki
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini, ancak müzakere olmayan bir şeye müzakere demeye de gerek olmadığını söyledi.Zaharova, "Rusya, prensip olarak da müzakere sürecinden asla vazgeçmedi. Bu bizim dış politikamızın temelini oluşturuyor, doktrinel belgelerde de kayıtlı. Pratikte de aynı yaklaşımı uyguluyoruz ve sadece müzakere niteliğindeki müzakerelere yanıt veriyoruz. Aslında bir efsane, mif, yeni bir aldatma girişimi, tuzaklar ve buna benzer şeyleri müzakere olarak adlandırmaya gerek yok” dedi.Batı'nın önerdiği ve Kiev'in dile getirdiği koşulların müzakere olmadığını vurgulayan Zaharova, Kiev'in Anglo-Saksonlar tarafından desteklenen önerisinin de yeni bir yalan ve aldatmaca olduğunu belirterek, "Silah tedarikinin sürdüğü, Batı’nın Kiev rejimini Ukrayna vatandaşlarını ölüme göndermeye zorladığı koşullarda ne tür müzakerelerden ve barıştan bahsediyorlar?” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ukrayna-savunma-bakanindan-itiraf-kiev-yuzde-80den-fazla-batinin-askeri-yardimina-bagli-durumda-1088428502.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya 1 televizyonu, rusya, ukrayna, müzakere, batı, anglo-sakson, silah tedariki
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya 1 televizyonu, rusya, ukrayna, müzakere, batı, anglo-sakson, silah tedariki

Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi

00:56 26.09.2024
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğibi belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini, ancak müzakere olmayan bir şeye müzakere demeye de gerek olmadığını söyledi.
Zaharova, "Rusya, prensip olarak da müzakere sürecinden asla vazgeçmedi. Bu bizim dış politikamızın temelini oluşturuyor, doktrinel belgelerde de kayıtlı. Pratikte de aynı yaklaşımı uyguluyoruz ve sadece müzakere niteliğindeki müzakerelere yanıt veriyoruz. Aslında bir efsane, mif, yeni bir aldatma girişimi, tuzaklar ve buna benzer şeyleri müzakere olarak adlandırmaya gerek yok” dedi.
Batı'nın önerdiği ve Kiev'in dile getirdiği koşulların müzakere olmadığını vurgulayan Zaharova, Kiev'in Anglo-Saksonlar tarafından desteklenen önerisinin de yeni bir yalan ve aldatmaca olduğunu belirterek, "Silah tedarikinin sürdüğü, Batı’nın Kiev rejimini Ukrayna vatandaşlarını ölüme göndermeye zorladığı koşullarda ne tür müzakerelerden ve barıştan bahsediyorlar?” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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