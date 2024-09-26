https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/zaharova-rusya-ukrayna-ile-ilgili-muzakereleri-hicbir-zaman-reddetmedi-1088448960.html
Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi
Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğibi belirtti. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T00:56+0300
2024-09-26T00:56+0300
2024-09-26T00:55+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini, ancak müzakere olmayan bir şeye müzakere demeye de gerek olmadığını söyledi.Zaharova, "Rusya, prensip olarak da müzakere sürecinden asla vazgeçmedi. Bu bizim dış politikamızın temelini oluşturuyor, doktrinel belgelerde de kayıtlı. Pratikte de aynı yaklaşımı uyguluyoruz ve sadece müzakere niteliğindeki müzakerelere yanıt veriyoruz. Aslında bir efsane, mif, yeni bir aldatma girişimi, tuzaklar ve buna benzer şeyleri müzakere olarak adlandırmaya gerek yok” dedi.Batı'nın önerdiği ve Kiev'in dile getirdiği koşulların müzakere olmadığını vurgulayan Zaharova, Kiev'in Anglo-Saksonlar tarafından desteklenen önerisinin de yeni bir yalan ve aldatmaca olduğunu belirterek, "Silah tedarikinin sürdüğü, Batı’nın Kiev rejimini Ukrayna vatandaşlarını ölüme göndermeye zorladığı koşullarda ne tür müzakerelerden ve barıştan bahsediyorlar?” ifadelerini kullandı.
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya 1 televizyonu, rusya, ukrayna, müzakere, batı, anglo-sakson, silah tedariki
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rossiya 1 televizyonu, rusya, ukrayna, müzakere, batı, anglo-sakson, silah tedariki
Zaharova: Rusya Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğibi belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili müzakereleri hiçbir zaman reddetmediğini, ancak müzakere olmayan bir şeye müzakere demeye de gerek olmadığını söyledi.
Zaharova, "Rusya, prensip olarak da müzakere sürecinden asla vazgeçmedi. Bu bizim dış politikamızın temelini oluşturuyor, doktrinel belgelerde de kayıtlı. Pratikte de aynı yaklaşımı uyguluyoruz ve sadece müzakere niteliğindeki müzakerelere yanıt veriyoruz. Aslında bir efsane, mif, yeni bir aldatma girişimi, tuzaklar ve buna benzer şeyleri müzakere olarak adlandırmaya gerek yok” dedi.
Batı'nın önerdiği ve Kiev'in dile getirdiği koşulların müzakere olmadığını vurgulayan Zaharova, Kiev'in Anglo-Saksonlar tarafından desteklenen önerisinin de yeni bir yalan ve aldatmaca olduğunu belirterek, "Silah tedarikinin sürdüğü, Batı’nın Kiev rejimini Ukrayna vatandaşlarını ölüme göndermeye zorladığı koşullarda ne tür müzakerelerden ve barıştan bahsediyorlar?” ifadelerini kullandı.