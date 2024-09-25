https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ukrayna-savunma-bakanindan-itiraf-kiev-yuzde-80den-fazla-batinin-askeri-yardimina-bagli-durumda-1088428502.html
Ukrayna Savunma Bakanı’ndan itiraf: Kiev yüzde 80’den fazla Batı’nın askeri yardımına bağlı durumda
Ukrayna Savunma Bakanı’ndan itiraf: Kiev yüzde 80’den fazla Batı’nın askeri yardımına bağlı durumda
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Kiev'in yüzde 80’den fazla Batı’nın askeri yardımına bağlı durumda olduğunu itiraf etti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T15:00+0300
2024-09-25T15:00+0300
2024-09-25T15:00+0300
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Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, çevirimiçi gazete Levıy Bereg’e demecinde Ukrayna’nın Batılı ortaklarından gelen askeri yardımlara yüzde 80’in üzerinde bağlı olduğunu belirtti.Umerov, “Bugün aldığımız yardımın temelini uluslararası askeri yardım oluşturuyor. Ortaklarımıza yüzde 80’den fazla bağımlı durumdayız. Avrupa Birliği, NATO, SAG-U (Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu), EUCOM (ABD Avrupa Komutanlığı) ile, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve onlarca diğer ülke ile günbegün ikili formatta çalışıyoruz” diye konuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-rus-ordusunun-ustunlugu-nedeniyle-cephedeki-durumumuz-zor-1088416966.html
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ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, rustem umerov, kiev, batı, batılı ülkeler, yardım, askeri yardım, bağımlılık
ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, rustem umerov, kiev, batı, batılı ülkeler, yardım, askeri yardım, bağımlılık
Ukrayna Savunma Bakanı’ndan itiraf: Kiev yüzde 80’den fazla Batı’nın askeri yardımına bağlı durumda
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Kiev'in yüzde 80’den fazla Batı’nın askeri yardımına bağlı durumda olduğunu itiraf etti.
Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, çevirimiçi gazete Levıy Bereg’e demecinde Ukrayna’nın Batılı ortaklarından gelen askeri yardımlara yüzde 80’in üzerinde bağlı olduğunu belirtti.
Umerov, “Bugün aldığımız yardımın temelini uluslararası askeri yardım oluşturuyor. Ortaklarımıza yüzde 80’den fazla bağımlı durumdayız. Avrupa Birliği, NATO, SAG-U (Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu), EUCOM (ABD Avrupa Komutanlığı) ile, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya ve onlarca diğer ülke ile günbegün ikili formatta çalışıyoruz” diye konuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.