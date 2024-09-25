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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/atm-arizalari-ve-para-cekme-sorunlari-buyuyor-bankalar-bilerek-mi-nakit-vermiyor-1088409583.html
ATM arızaları ve para çekme sorunları büyüyor: Bankalar bilerek mi nakit vermiyor?
ATM arızaları ve para çekme sorunları büyüyor: Bankalar bilerek mi nakit vermiyor?
Sputnik Türkiye
Son dönemde artan ATM arızaları, özellikle emekliler başta olmak üzere birçok vatandaşı mağdur ediyor. Uzmanlar, bankaların nakit çekim işlemlerini bilinçli... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T08:29+0300
2024-09-25T08:29+0300
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Türkiye genelinde birçok banka ATM'sinde yaşanan arızalar, özellikle emekliler için ciddi sıkıntılara yol açıyor. Çoğu ATM para yatırma hizmeti verirken, nakit çekim işlemlerinin yapılamaması dikkat çekiyor. Bilişim uzmanları, bu durumun bilinçli olduğunu ve bankaların tüketicileri kredi kartı harcamalarına yönlendirmeye çalıştığını iddia ediyor.2 gün boyunca para çekilemezse suçTüketici dernekleri, bankaların ATM'lerde yaşanan arızalar nedeniyle müşterilerini mağdur ettiğini belirterek, "Aynı ATM'den iki gün boyunca para çekilememesi suç teşkil eder" diyor. Özellikle emekliler, nakit para çekememe sorunlarından dolayı ciddi zorluklar yaşarken, bankaların bu sorunu çözmede yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor.Kredi kartına yönlendirme i̇ddialarıTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bankaların ATM arızalarıyla müşterileri nakit yerine kredi kartı kullanmaya yönlendirdiği iddia ediliyor. Bankalar, kredi kartı harcamalarından hem tüketiciden hem de esnaftan komisyon aldığı için bu durumu kendi lehine çevirdiği öne sürülüyor.'Nakitsiz toplum' projesi gündemdeBazı uzmanlar ise ATM sorunlarının, küresel olarak hedeflenen "nakitsiz toplum" projesiyle bağlantılı olabileceğini savunuyor. Dr. Ramazan Kurtoğlu, teknolojinin insanlığı kontrol altına almak için kullanıldığını belirterek, nakitsiz bir dünyanın elit güçlerin elinde insanlığı köleleştirme amacı taşıdığını ifade ediyor.Tüketicilerden bankalara tepkiTüketici dernekleri, ATM’lerdeki nakit çekme sorunlarının yaygınlaştığını ve bunun tüketicilerin özgürlüklerini kısıtladığını belirtiyor. Dernekler, ATM arızalarının kısa süreli olabileceğini ancak bir kişinin aynı ATM'den iki gün boyunca para çekememesinin kabul edilemez olduğunu savunuyor. Bankalara karşı daha güçlü yaptırımların uygulanması gerektiği vurgulanıyor.ATM'lerde yaşanan bu sorunlar, bankaların müşteri memnuniyeti konusunda sınıfta kaldığını gösterirken, nakit para çekme işlemlerinin zorlu hale gelmesi tüketiciler arasında büyük tepkiye yol açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/emeklilik-sisteminde-koklu-degisiklikler-masada-calisanlar-ikinci-bir-emeklilik-maasi-alma-imkanina-1088409038.html
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atm, ortak atm, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, banka kartı, para, para cezası
atm, ortak atm, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu, banka kartı, para, para cezası

ATM arızaları ve para çekme sorunları büyüyor: Bankalar bilerek mi nakit vermiyor?

08:29 25.09.2024
© İHAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© İHA
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Son dönemde artan ATM arızaları, özellikle emekliler başta olmak üzere birçok vatandaşı mağdur ediyor. Uzmanlar, bankaların nakit çekim işlemlerini bilinçli olarak engellediğini ve tüketicileri kredi kartına yönlendirdiğini öne sürüyor. Tüketici dernekleri ise bu duruma karşı yaptırım uygulanması gerektiğini vurguluyor.
Türkiye genelinde birçok banka ATM'sinde yaşanan arızalar, özellikle emekliler için ciddi sıkıntılara yol açıyor. Çoğu ATM para yatırma hizmeti verirken, nakit çekim işlemlerinin yapılamaması dikkat çekiyor. Bilişim uzmanları, bu durumun bilinçli olduğunu ve bankaların tüketicileri kredi kartı harcamalarına yönlendirmeye çalıştığını iddia ediyor.

2 gün boyunca para çekilemezse suç

Tüketici dernekleri, bankaların ATM'lerde yaşanan arızalar nedeniyle müşterilerini mağdur ettiğini belirterek, "Aynı ATM'den iki gün boyunca para çekilememesi suç teşkil eder" diyor. Özellikle emekliler, nakit para çekememe sorunlarından dolayı ciddi zorluklar yaşarken, bankaların bu sorunu çözmede yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor.

Kredi kartına yönlendirme i̇ddiaları

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bankaların ATM arızalarıyla müşterileri nakit yerine kredi kartı kullanmaya yönlendirdiği iddia ediliyor. Bankalar, kredi kartı harcamalarından hem tüketiciden hem de esnaftan komisyon aldığı için bu durumu kendi lehine çevirdiği öne sürülüyor.

'Nakitsiz toplum' projesi gündemde

Bazı uzmanlar ise ATM sorunlarının, küresel olarak hedeflenen "nakitsiz toplum" projesiyle bağlantılı olabileceğini savunuyor. Dr. Ramazan Kurtoğlu, teknolojinin insanlığı kontrol altına almak için kullanıldığını belirterek, nakitsiz bir dünyanın elit güçlerin elinde insanlığı köleleştirme amacı taşıdığını ifade ediyor.

Tüketicilerden bankalara tepki

Tüketici dernekleri, ATM’lerdeki nakit çekme sorunlarının yaygınlaştığını ve bunun tüketicilerin özgürlüklerini kısıtladığını belirtiyor. Dernekler, ATM arızalarının kısa süreli olabileceğini ancak bir kişinin aynı ATM'den iki gün boyunca para çekememesinin kabul edilemez olduğunu savunuyor. Bankalara karşı daha güçlü yaptırımların uygulanması gerektiği vurgulanıyor.
ATM'lerde yaşanan bu sorunlar, bankaların müşteri memnuniyeti konusunda sınıfta kaldığını gösterirken, nakit para çekme işlemlerinin zorlu hale gelmesi tüketiciler arasında büyük tepkiye yol açıyor.
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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