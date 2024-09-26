https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yilmazlar-cetesine-operasyon-14-supheli-yakalandi-1088453811.html
‘Yılmazlar çetesine’ operasyon: 14 şüpheli yakalandı
‘Yılmazlar çetesine’ operasyon: 14 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı ‘Yılmazlar’ çetesine yönelik KUYU-29 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Muğla'nın Menteşe... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T09:31+0300
2024-09-26T09:31+0300
2024-09-26T09:31+0300
türkiye
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Bakan Yerlikaya operasyona dair bugün yaptığı açıklamada ‘Yılmazlar Çetesi’nin Muğla’nın Meneteşe ilçesindeki işletmelere yönelik baskı ve cebir uyguladığını ifade etti. Çete hakkındaki iddialar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ve nitelikli yağma suçları yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/olum-sovu-kubra-aykutun-arkadaslarinin-paylasimlari-yeni-bir-tartismanin-fitili-atesledi-1088452287.html
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‘Yılmazlar çetesine’ operasyon: 14 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı ‘Yılmazlar’ çetesine yönelik KUYU-29 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde esnaf ve işletmelere baskı ve cebir uygulayan örgütün 14 üyesi yakalandı.
Bakan Yerlikaya operasyona dair bugün yaptığı açıklamada ‘Yılmazlar Çetesi’nin Muğla’nın Meneteşe ilçesindeki işletmelere yönelik baskı ve cebir uyguladığını ifade etti. Çete hakkındaki iddialar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ve nitelikli yağma suçları yer aldı.