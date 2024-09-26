https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yilmazlar-cetesine-operasyon-14-supheli-yakalandi-1088453811.html

‘Yılmazlar çetesine’ operasyon: 14 şüpheli yakalandı

‘Yılmazlar çetesine’ operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı ‘Yılmazlar’ çetesine yönelik KUYU-29 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Muğla'nın Menteşe... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T09:31+0300

2024-09-26T09:31+0300

2024-09-26T09:31+0300

türkiye

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Bakan Yerlikaya operasyona dair bugün yaptığı açıklamada ‘Yılmazlar Çetesi’nin Muğla’nın Meneteşe ilçesindeki işletmelere yönelik baskı ve cebir uyguladığını ifade etti. Çete hakkındaki iddialar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ve nitelikli yağma suçları yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/olum-sovu-kubra-aykutun-arkadaslarinin-paylasimlari-yeni-bir-tartismanin-fitili-atesledi-1088452287.html

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