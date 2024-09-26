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'Ölüm şovu': Kübra Aykut'un arkadaşlarının paylaşımları yeni bir tartışmanın fitili ateşledi, uzmanlardan uyarı geldi
'Ölüm şovu': Kübra Aykut'un arkadaşlarının paylaşımları yeni bir tartışmanın fitili ateşledi, uzmanlardan uyarı geldi
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un mektubunda yazdıkları ve arkasından paylaşım yapan fenomenler yeni bir tartışma yarattı. Uzmanlar konuyu... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
kübra aykut
şovmen
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
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intihar girişimi
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İstanbul Sultanbeyli’deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un ölmeden önce yazdığı öne sürülen mektupta, “Kendi hür irademle atladım. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer vermesi şaşkınlık yaratırken, “Ölüm şova mı dönüştürüldü?” sorusu gündeme geldi. Başka bir TikTok kullanıcısının Kübra Aykut’un ölümünün ardından ağlayarak çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı video da olayı başka bir boyuta taşıdı. Uzmanlar, yaşananları Milliyet’e değerlendirdi.'Mesaj verme derdi̇ var'Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Demet Lüküslü, şunları söyledi: Klinik Psikolog Gözem Kıray Kaş ise, “İnsanlar bazen gizli bir depresyon yaşayabilir. Çok mutlu görünse de aslında gizli bir depresyon yaşıyordur” dedi. Kaş, Aykut’un ölümün ardından ‘ipekdorukoglu’ adlı sosyal medya fenomeninin ağlayarak paylaştığı video ile ilgili de şunları söyledi: Uzman Psikolog Alanur Özalp da “Patolojik hasta birinin verebileceği bir mektup. Bu şekilde intihar etmiş kişiler, öfkelerini kusabilmek için mektup yazarlar. Aslında, ‘Bak sen beni fark etmedin, görmedin, koruyamadın, sen hatalısın...’ mesajını vermek istiyorlar” yorumunda bulundu.İşte Kübra'nın tartışılan mektubu:
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kübra aykut, şovmen, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, intihar, intihar, intihar girişimi, intihar notu
kübra aykut, şovmen, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, intihar, intihar, intihar girişimi, intihar notu

'Ölüm şovu': Kübra Aykut'un arkadaşlarının paylaşımları yeni bir tartışmanın fitili ateşledi, uzmanlardan uyarı geldi

08:40 26.09.2024
© FotoğrafKübra Aykut
Kübra Aykut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Fotoğraf
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Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un mektubunda yazdıkları ve arkasından paylaşım yapan fenomenler yeni bir tartışma yarattı. Uzmanlar konuyu Milliyet’e değerlendirdi. Prof. Dr. Lüküslü, “Aslında yalan olarak tanımladığı dünyanın gerçekte öyle olmadığını görüyoruz” derken Psikolog Kaş “Ben önemliyim mesajı vermiş” diyor.
İstanbul Sultanbeyli’deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un ölmeden önce yazdığı öne sürülen mektupta, “Kendi hür irademle atladım. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer vermesi şaşkınlık yaratırken, “Ölüm şova mı dönüştürüldü?” sorusu gündeme geldi. Başka bir TikTok kullanıcısının Kübra Aykut’un ölümünün ardından ağlayarak çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı video da olayı başka bir boyuta taşıdı. Uzmanlar, yaşananları Milliyet’e değerlendirdi.

'Mesaj verme derdi̇ var'

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Demet Lüküslü, şunları söyledi:
“İntihar mektuplarında aslında hep bir mesaj verme derdi de var. Aslında yalan olarak tanımladığı dünyanın gerçekte öyle olmadığını görme anımız. ‘Nasıl şaşırttım ama yine sizi’ cümlesini buradan okunabilir. Yalan olan dünyanın bir ifşası olarak da değerlendirilebilir. Ölenin arkasında çekilen bu videonun da ne kadar gerçek ne kadar değil anlamayız. Ancak sosyal medyada ölüm de pek çok şey gibi şova dönüşebiliyor.”
Klinik Psikolog Gözem Kıray Kaş ise, “İnsanlar bazen gizli bir depresyon yaşayabilir. Çok mutlu görünse de aslında gizli bir depresyon yaşıyordur” dedi. Kaş, Aykut’un ölümün ardından ‘ipekdorukoglu’ adlı sosyal medya fenomeninin ağlayarak paylaştığı video ile ilgili de şunları söyledi:
“Bu gerçek bir acı değil. Arkadaşının ölümünü, takipçi sayısı ve izlenme sayısını artırmak için şova dönüştürmüş.”
Uzman Psikolog Alanur Özalp da “Patolojik hasta birinin verebileceği bir mektup. Bu şekilde intihar etmiş kişiler, öfkelerini kusabilmek için mektup yazarlar. Aslında, ‘Bak sen beni fark etmedin, görmedin, koruyamadın, sen hatalısın...’ mesajını vermek istiyorlar” yorumunda bulundu.
İşte Kübra'nın tartışılan mektubu:
“Kendi hür irademle atladım. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi”
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