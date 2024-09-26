https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/olum-sovu-kubra-aykutun-arkadaslarinin-paylasimlari-yeni-bir-tartismanin-fitili-atesledi-1088452287.html

'Ölüm şovu': Kübra Aykut'un arkadaşlarının paylaşımları yeni bir tartışmanın fitili ateşledi, uzmanlardan uyarı geldi

'Ölüm şovu': Kübra Aykut'un arkadaşlarının paylaşımları yeni bir tartışmanın fitili ateşledi, uzmanlardan uyarı geldi

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un mektubunda yazdıkları ve arkasından paylaşım yapan fenomenler yeni bir tartışma yarattı. Uzmanlar konuyu... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T08:40+0300

2024-09-26T08:40+0300

2024-09-26T08:40+0300

yaşam

kübra aykut

şovmen

ölüm

şüpheli ölüm

ölüm nedeni

intihar

intihar

intihar girişimi

intihar notu

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İstanbul Sultanbeyli’deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un ölmeden önce yazdığı öne sürülen mektupta, “Kendi hür irademle atladım. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer vermesi şaşkınlık yaratırken, “Ölüm şova mı dönüştürüldü?” sorusu gündeme geldi. Başka bir TikTok kullanıcısının Kübra Aykut’un ölümünün ardından ağlayarak çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı video da olayı başka bir boyuta taşıdı. Uzmanlar, yaşananları Milliyet’e değerlendirdi.'Mesaj verme derdi̇ var'Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Demet Lüküslü, şunları söyledi: Klinik Psikolog Gözem Kıray Kaş ise, “İnsanlar bazen gizli bir depresyon yaşayabilir. Çok mutlu görünse de aslında gizli bir depresyon yaşıyordur” dedi. Kaş, Aykut’un ölümün ardından ‘ipekdorukoglu’ adlı sosyal medya fenomeninin ağlayarak paylaştığı video ile ilgili de şunları söyledi: Uzman Psikolog Alanur Özalp da “Patolojik hasta birinin verebileceği bir mektup. Bu şekilde intihar etmiş kişiler, öfkelerini kusabilmek için mektup yazarlar. Aslında, ‘Bak sen beni fark etmedin, görmedin, koruyamadın, sen hatalısın...’ mesajını vermek istiyorlar” yorumunda bulundu.İşte Kübra'nın tartışılan mektubu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html

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Sputnik Türkiye

kübra aykut, şovmen, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, intihar, intihar, intihar girişimi, intihar notu