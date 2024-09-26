Uzmanlar ağustos ayında Kovid vakalarının hızlı artışına dikkat çekti ve uyardı: 'Bizi zor bir kış bekliyor'

Kovid-19 artık hep yaşamımızda. Ne yazık ki insanlık 2019'dan bu yana bu hastalıkla tanıştı ve virüs önemli bir mutasyon ile insanları hastalandırma özelliğini kaybetmesini sürece hep olacak. Geçen ay olgu sayılarında ciddi bir artış vardı. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada böyleydi. Bizde artık kayıtlar açıklanmadığından hatta kamu hastanelerinin çoğunda test de yapılmadığından hasta sayılarını bilmiyoruz. Ancak çalıştığım laboratuvardan örnek vermem gerekirse klinik olarak Kovid düşündüğümüz ve laboratuvara örnek gönderdiğimiz 10 hastadan 4’ü pozitif olarak saptandı.