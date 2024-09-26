https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/uefa-avrupa-ligi-galatasaray-kacinci-sirada-avrupa-ligi-puan-durumu-2024-2025-1088453015.html

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar ne zaman oynanacak? Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar ne zaman oynanacak? Galatasaray kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk maçına PAOK karşısında çıktı. Avrupa Ligi’nde yeni formata göre puan sıralamasını 8 hafta sonucunda ilk 8 sırada... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

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UEFA Avrupa Ligi’nde puan sıralaması merak ediliyor. AZ Alkmaar ve Bodo/Glimt organizasyona galibiyetle başlayan takımlar oldu. Elfsborg ve Porto ise ilk maçlarından puansız ayrıldı. Geleneksel grup aşaması yerine lig usulü düzenlenen Avrupa Ligi’nde 8 haftanın sonunda önce play-off ve ardından son 16 turu heyecanı yaşanacak. Avrupa Ligi finali ise 21 Mayıs 2025 yılında İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak. Avrupa Ligi’nde güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Avrupa Ligi puan sıralaması nasıl? İşte, UEFA Avrupa Ligi puan sıralaması…Avrupa li̇gi̇ puan durumu 2024-2025UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçlar 25-26 Eylül tarihlerinde oynanmaya başladı. Galatasaray şuan 2. sırada yer alırken, 1. sırada ise Lazio bulunuyor.Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.Heyecan perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

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