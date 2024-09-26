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PAOK maçı sonrası Osimhen'den dikkat çeken Icardi ve Batshuayi sözleri
PAOK maçı sonrası Osimhen'den dikkat çeken Icardi ve Batshuayi sözleri
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Paok'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yıldız golcü Victor Osimhen... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T07:37+0300
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.'Golüm çok yakın'Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.Icardi ve Batshuayi sözleri̇Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Gol müzi̇ği̇ i̇çi̇n açıklamaGalatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı
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PAOK maçı sonrası Osimhen'den dikkat çeken Icardi ve Batshuayi sözleri

07:37 26.09.2024 (güncellendi: 07:41 26.09.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Paok'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yıldız golcü Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.

'Golüm çok yakın'

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Icardi ve Batshuayi sözleri̇

Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gol müzi̇ği̇ i̇çi̇n açıklama

Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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