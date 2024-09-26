https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/turkiyeden-yunanistana-karasuyu-ihlali-tepkisi-1088474218.html

Türkiye'den Yunanistan'a 'karasuyu ihlali' tepkisi

Türkiye'den Yunanistan'a 'karasuyu ihlali' tepkisi

Sputnik Türkiye

Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T15:40+0300

2024-09-26T15:40+0300

2024-09-26T15:44+0300

türkiye

yunanistan

türkiye

türk karasuları

ihlal

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek, "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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türkiye

yunanistan

türk karasuları

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yunanistan, türkiye, türk karasuları, ihlal, dışişleri bakanlığı