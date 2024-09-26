https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/turkiyeden-yunanistana-karasuyu-ihlali-tepkisi-1088474218.html
Türkiye'den Yunanistan'a 'karasuyu ihlali' tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 'karasuyu ihlali' tepkisi
Sputnik Türkiye
Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T15:40+0300
2024-09-26T15:40+0300
2024-09-26T15:44+0300
türkiye
yunanistan
türkiye
türk karasuları
ihlal
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek, "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/yunan-botu-bu-kez-de-datca-kiyisinda-goruntulendi-1088347654.html
türkiye
yunanistan
türk karasuları
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yunanistan, türkiye, türk karasuları, ihlal, dışişleri bakanlığı
yunanistan, türkiye, türk karasuları, ihlal, dışişleri bakanlığı
Türkiye'den Yunanistan'a 'karasuyu ihlali' tepkisi
15:40 26.09.2024 (güncellendi: 15:44 26.09.2024)
Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti
Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek, "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.