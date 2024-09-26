https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/turkiyede-tas-ustasi-sayisi-her-gecen-guzel-azaliyor-ayda-100-bin-tl-kazaniliyor-fakat-calisacak-1088478471.html
Türkiye'de taş ustası sayısı her geçen güzel azalıyor: 'Ayda 100 bin TL kazanılıyor fakat çalışacak eleman yok'
Türkiye'de taş ustası sayısı her geçen güzel azalıyor: 'Ayda 100 bin TL kazanılıyor fakat çalışacak eleman yok'
Sputnik Türkiye
Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T17:06+0300
2024-09-26T17:06+0300
2024-09-26T17:06+0300
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Türkiye'de taşı sanata dönüştüren ustaların sayıları her geçen gün azalıyor. Erzincan'da da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları artık randevu ile çalışıyor. Yaz mevsiminde Erzincan'da çalışan ustalar, kış aylarında ise Muğla'ya giderek taş evler inşa ediyor.Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, “Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.“Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz” diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar ise “Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu” şeklinde konuştu.Almanya'da yaşayan, yaz aylarında Erzincan'a gelen gurbetçi Hıdır Yıldız ise Erzincan'da ev yaptırdığını ve bahçesine taş duvar ördürmeyi tercih ettiğini aktardı. Yıldız, taş duvar ustası bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.
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erzincan, muğla, usta, taş
erzincan, muğla, usta, taş
Türkiye'de taş ustası sayısı her geçen güzel azalıyor: 'Ayda 100 bin TL kazanılıyor fakat çalışacak eleman yok'
Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına dikkat çekti.
Türkiye'de taşı sanata dönüştüren ustaların sayıları her geçen gün azalıyor. Erzincan'da da sayısı yok denecek kadar az olan taş duvar ustaları artık randevu ile çalışıyor. Yaz mevsiminde Erzincan'da çalışan ustalar, kış aylarında ise Muğla'ya giderek taş evler inşa ediyor.
Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, “Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.
“Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz” diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi.
Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.
5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar ise “Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu” şeklinde konuştu.
Almanya'da yaşayan, yaz aylarında Erzincan'a gelen gurbetçi Hıdır Yıldız ise Erzincan'da ev yaptırdığını ve bahçesine taş duvar ördürmeyi tercih ettiğini aktardı. Yıldız, taş duvar ustası bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.