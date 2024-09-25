https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/selcuklu-donemine-isik-tutan-kitabe-sirli-seramik-uretiminin-varligi-kanitlandi-1088430420.html

Selçuklu dönemine ışık tutan kitabe: 'Sırlı seramik üretiminin varlığı kanıtlandı'

Selçuklu dönemine ışık tutan kitabe: 'Sırlı seramik üretiminin varlığı kanıtlandı'

Sputnik Türkiye

Elazığ'da bulunan Harput Kalesinde yapılan kazılarda, Selçuklu dönemine ait sanatkar isminin yazılı olduğu kitabe ile sırlı seramik üretiminin varlığı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T16:05+0300

2024-09-25T16:05+0300

2024-09-25T16:05+0300

türkiye

elazığ

harput

unesco

unesco dünya kültür mirası listesi

fırat üniversitesi

arkeolojik kazı

selçuklu

urartu

seramik

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık kalede, tarihi ve kültürel zenginliklere ışık tutan önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı.Tarihi Harput Mahallesinde bulunan M.Ö. 3 binli yıllarından itibaren yerleşime başlanan ve 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrelenen Harput Kalesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi'nin desteğiyle yürütülen restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediliyor. FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç başkanlığında 11 yıldır yürütülen kazı çalışmaları çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine bulunan kalede, bu süre zarfı içerisinde birçok tarihi yapı ve 100 binden fazla tarihi eser objesi çıkartıldı. Kalede yapılan çalışmalarda iki yıl önce ortaya çıkan ve ilk kez görüntülenen Selçuklu dönemine ait motifli sırlı seramik buluntuların olduğu kitabe ile iç kale kısmında yaşam, cam üretimi ve metal üretiminin yanı sıra seramik üretiminin de var olduğu kanıtlandı. Yarı mamul ürün olarak gün yüzüne çıkarılan ve 13. yüzyılda yaşayan bir sanatkarın isminin yazıldığı sırlı seramik, Selçuklu dönemine ait olduğu belirlendi.Gün yüzüne çıkarılan kitabenin tarihi ve kültürel açıdan önemli olduğunu belirten Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/turkiyede-bir-ilk-fidan-ekmek-icin-kazilmisti--tek-parca-halinde-84-metrekarelik-mozaik-bulundu-1088384868.html

türkiye

elazığ

harput

selçuklu

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Sputnik Türkiye

elazığ, harput, unesco, unesco dünya kültür mirası listesi, fırat üniversitesi, arkeolojik kazı, selçuklu, urartu, seramik