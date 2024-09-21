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Düğün konvoyunda ateşlenen mermi yedi yaşındaki Nisa'yı öldürdü
Düğün konvoyunda ateşlenen mermi yedi yaşındaki Nisa'yı öldürdü
Sputnik Türkiye
Muş'da bir düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan mermi, yedi yaşındaki Nisa'nın ölümüne neden oldu. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T13:03+0300
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türkiye
muş
düğün konvoyu
silah
nisa sönmez
bireysel silahlanma
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Muş'ta düğün kutlamaları sırasında konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/dugunde-pompali-tufekle-havaya-ates-acilmasi-sonucu-yaralanan-cocuk-hayatini-kaybetti-1084946660.html
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muş, düğün konvoyu, silah, nisa sönmez, bireysel silahlanma, silahlanma
muş, düğün konvoyu, silah, nisa sönmez, bireysel silahlanma, silahlanma

Düğün konvoyunda ateşlenen mermi yedi yaşındaki Nisa'yı öldürdü

13:03 21.09.2024 (güncellendi: 13:14 21.09.2024)
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Muş'da bir düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan mermi, yedi yaşındaki Nisa'nın ölümüne neden oldu.

Muş'ta düğün kutlamaları sırasında konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti.
Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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