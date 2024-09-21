https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/dugun-konvoyunda-ateslenen-mermi-yedi-yasindaki-nisayi-oldurdu-1088280695.html

Düğün konvoyunda ateşlenen mermi yedi yaşındaki Nisa'yı öldürdü

Düğün konvoyunda ateşlenen mermi yedi yaşındaki Nisa'yı öldürdü

Sputnik Türkiye

Muş'da bir düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan mermi, yedi yaşındaki Nisa'nın ölümüne neden oldu. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T13:03+0300

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türkiye

muş

düğün konvoyu

silah

nisa sönmez

bireysel silahlanma

silahlanma

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Muş'ta düğün kutlamaları sırasında konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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muş, düğün konvoyu, silah, nisa sönmez, bireysel silahlanma, silahlanma