https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/trumptan-iran-aciklamasi-eger-ben-baskan-olsaydim-ulkenizi-yerle-bir-ederiz-derdim-1088448735.html
Trump'tan İran açıklaması: 'Eğer ben başkan olsaydım, ülkenizi yerle bir ederiz derdim'
Trump'tan İran açıklaması: 'Eğer ben başkan olsaydım, ülkenizi yerle bir ederiz derdim'
Sputnik Türkiye
Donald Trump, seçim kampanyası etkinliğinde, kendisine yönelik suikastlerin arkasında İran'ın bulunabileceğini açıklayarak, "Ben başkan olsam ülkenizi yerle... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T00:41+0300
2024-09-26T00:41+0300
2024-09-26T00:41+0300
dünya
donald trump
mesud pezeşkiyan
iran
suikast girişimi
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ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD istihbaratından 'İran'dan kaynaklı gerçek ve spesifik suikast tehditlerine' ilişkin brifing almasının ardından Kuzey Carolina'daki seçim kampanyası etkinliğinde İran hakkında konuştu.Trump, kendisine yönelik suikast girişimlerinin arkasında İran'ın olabileceğini ifade ederek, “Eğer ben başkan olsaydım, tehditte bulunan ülkeye, ki mevcut durumda bu İran oluyor, eğer bu kişiye herhangi bir şekilde zarar verirseniz, en büyük şehirlerinizi ve ülkenizi yerle bir ederiz derdim. Sizi yerle bir ederiz derdim” ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, “Bildiğiniz üzere, hayatıma yönelik iki suikast girişimi oldu ve bunlara İran'ın dahli söz konusu olabilir de olmayabilir de. Muhtemelen İran'la ilgisi var. Ama yine de bilemiyorum” dedi.'Pezeşkiyan ABD'de kalabalık bir güvenlik gücü tarafından korunuyor'İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sebebiyle New York'ta bulunduğuna dikkat çeken Trump, “Bu arada, İran Cumhurbaşkanı bu hafta ülkemizde bulunuyor ve kendisi kalabalık bir güvenlik gücü tarafından korunuyor. Buna rağmen, ülkemizin eski başkanı ve ABD'nin bir sonraki başkanı olma yolundaki önde gelen adayı tehdit ediyorlar” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/abdli-elitler-secmenleri-yonlendirmek-icin-unlulerden-nasil-yararlaniyor-kazanmaya-yardimci-oluyor-1088431268.html
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donald trump, mesud pezeşkiyan, iran, suikast girişimi
donald trump, mesud pezeşkiyan, iran, suikast girişimi
Trump'tan İran açıklaması: 'Eğer ben başkan olsaydım, ülkenizi yerle bir ederiz derdim'
Donald Trump, seçim kampanyası etkinliğinde, kendisine yönelik suikastlerin arkasında İran'ın bulunabileceğini açıklayarak, "Ben başkan olsam ülkenizi yerle bir ederiz derdim" dedi.
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD istihbaratından 'İran'dan kaynaklı gerçek ve spesifik suikast tehditlerine' ilişkin brifing almasının ardından Kuzey Carolina'daki seçim kampanyası etkinliğinde İran hakkında konuştu.
Trump, kendisine yönelik suikast girişimlerinin arkasında İran'ın olabileceğini ifade ederek, “Eğer ben başkan olsaydım, tehditte bulunan ülkeye, ki mevcut durumda bu İran oluyor, eğer bu kişiye herhangi bir şekilde zarar verirseniz, en büyük şehirlerinizi ve ülkenizi yerle bir ederiz derdim. Sizi yerle bir ederiz derdim” ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, “Bildiğiniz üzere, hayatıma yönelik iki suikast girişimi oldu ve bunlara İran'ın dahli söz konusu olabilir de olmayabilir de. Muhtemelen İran'la ilgisi var. Ama yine de bilemiyorum” dedi.
'Pezeşkiyan ABD'de kalabalık bir güvenlik gücü tarafından korunuyor'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sebebiyle New York'ta bulunduğuna dikkat çeken Trump, “Bu arada, İran Cumhurbaşkanı bu hafta ülkemizde bulunuyor ve kendisi kalabalık bir güvenlik gücü tarafından korunuyor. Buna rağmen, ülkemizin eski başkanı ve ABD'nin bir sonraki başkanı olma yolundaki önde gelen adayı tehdit ediyorlar” şeklinde konuştu.