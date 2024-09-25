https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/abdli-elitler-secmenleri-yonlendirmek-icin-unlulerden-nasil-yararlaniyor-kazanmaya-yardimci-oluyor-1088431268.html

ABD'li elitler seçmenleri yönlendirmek için ünlülerden nasıl yararlanıyor: Kazanmaya yardımcı oluyor mu?

ABD'li elitler seçmenleri yönlendirmek için ünlülerden nasıl yararlanıyor: Kazanmaya yardımcı oluyor mu?

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar son sürat seçim çalışmalarına devam ederken Hollywood yıldızlarının desteğini de arkalarına... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T16:21+0300

2024-09-25T16:21+0300

2024-09-25T16:21+0300

dünya

abd

abd seçimleri

donald trump

cumhuriyetçiler

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joe biden

demokratlar

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robert de niro

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Geçtiğimiz hafta Oprah Winfrey'in düzenlediği bir etkinlikte Kamala Harris, Chris Rock, Ben Stiller, Julia Roberts ve Meryl Streep'in de aralarında bulunduğu bir dizi ünlü isimle birlikte, başkan yardımcısının kritik öneme sahip eyalet anketlerinde rakibi Donald Trump'a karşı avantaj sağlamasını amaçlıyordu.Trump, Truth Social'da “Bu gerçek Oprah değil” diyerek tepki gösterirken, X'teki kullanıcılar Winfrey'i Harris'i desteklediği iddiasıyla eleştirmişti.ABD'li ünlüler siyasi kazanç için ne sıklıkta kullanılıyor?Demokratlar Kasım ayındaki oylama öncesinde Harris'i desteklemek için pop yıldızları ve aktörlerden destek aldı. Siena College'ın yakın zamanda yaptığı bir araştırmada Trump'ın Arizona'da Harris'in önünde olduğunu, Georgia ve Kuzey Carolina'da ise başa baş bir yarış içinde olduğunu belirtiliyordu.Harvard Üniversitesi Ash Demokratik Yönetişim Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırma ise, ünlülerin ABD'deki seçmen faaliyetlerini ve karar verme süreçlerini etkilediğini göstermişti.Söz konusu araştırmada sivil katılımı teşvik etmede ve anket sonuçlarını değiştirmede ünlülerin seslerinin inanılmaz derecede güçlü olduğuna dair kesin kanıtlar olduğu öne sürülmüştü.Çalışmanın yazarı, sivil katılım ve siyaset uzmanı Ashley Spillane yaptığı bir açıklamada, “Şu anda genç seçmenlerin geleneksel haber medyası da dahil olmak üzere pek çok lider ve kuruma güven düzeyi nispeten düşük; ancak ünlüler genellikle nadir bir istisna teşkil ediyor” cümlelerini kaydetmişti.Spillane, son seçimlerde rekor kıran seçmen katılımı seviyelerine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin seçmen katılımı açısından 50 gelişmiş ülke arasında hala 31. sırada yer aldığını belirterek motivasyon ve seferberlik eksikliğinin bu sıralamanın arkasındaki ana nedenlerden biri olduğunu ve ünlülerin katılım eksikliğini gidermede kilit rol oynayabileceğini dile getirmişti.Mesajı güçlendirmekTaylor Swift, Trump ile yaptığı münazaranın hemen ardından Instagram'daki 283 milyon takipçisine seslenerek Demokrat adayı desteklemişti. Swift paylaşımında, “Oyumu Kamala Harris'e veriyorum” cümlesini kaydetmişti. ABD basını ise bu desteğin tam zamanında geldiğini ve münazaranın ardından yapılan bu paylaşımın Demokrat aday Harris'e desteği arttırmayı amaçladığını ifade etmişti.Aynı şekilde Billie Eilish ve kardeşi Finneas'ın yanı sıra Jennifer Lopez ve Beyonce de Harris'e destek vermişti.2018 yılında Taylor Swift, Instagram hikayesi yayımlayarak hayranlarını oy kullanmaya teşvik etmiş ve 72 saat içinde 250 bin yeni kullanıcının oylama sistemine kaydının yapılmasını sağlamıştı.Siyasi söylemi şekillendirmekGeorge Clooney, Meryl Streep ve Robert De Niro, gibi Hollywood yıldızları da Demokratlar tarafından çeşitli rollerle öne çıkarılmıştı. Clooney, Başkan Joe Biden'ın etrafındaki anlatıyı yeniden şekillendirmede kilit bir figürdü ve bu yaz artık feshedilmiş olan yeniden seçim kampanyasının başlatılmasına yardımcı olmuştu. Meryl Streep de bir süre önce Başkan Harris‘i destekleyen 'ateşli bir konuşma' yaparken, De Niro yarışın 'saf kötü' tarafı olarak Trump'ı eleştirmişti. Tüm bunlar göz önüne alındığında ABD'li medya uzmanları Hollywood'un Demokrat ve liberal eğilimli olduğu konusunda ittifak halindeler.Trump'ı destekleyenler de varTüm bunların yanı sıra ünlüler arasında Trump'ı destekleyenler de bulunuyor. Sadece son iki ay içinde Trump, aralarında güreş efsanesi Hulk Hogan, müzisyenler Kid Rock, Billy Ray Cyrus (Miley Cyrus'un babası) ve Lady Gaga'nın babası Joe Germanotta'nın da bulunduğu kişilerin desteğini almıştı.Sosyal medya fenomenleri de propaganda konusunda etkili Trump, yaklaşık 199 milyon takipçisi olan X'in sahibi Elon Musk, izleyici kitlesi yaklaşık 200 milyon olan Kanadalı-Amerikalı YouTuber'lar The Nelk Boys ve yaklaşık 24 milyon takipçisi olan TikTok yıldızı Bryce Hall gibi tanınmış kişilerden de destek aldı.Ünlülerin desteği seçimleri kazanmaya yardımcı oluyor mu?Araştırmalar ve anketler süperstarların seçimlere sivil katılımı canlandırdığını gösterse de, önceki kayıtlar onların desteğinin kimin kazanacağını belirlemediğini gösteriyor.Vanity Fair tarafından 2016 yılında yapılan bir analizde, Hillary Clinton'ın rakibi Trump'tan daha fazla ünlü desteği almayı başardığını ortaya koymuş ve Clinton'a destek veren ünlü yıldızlar, Trump'ı destekleyen meslektaşlarına kıyasla ülke çapında daha fazla kamu hizmeti kampanyasına katılmıştı. Yine de tüm bunlar Clinton'ın kazanmasına yardımcı olmadı.Aynı şekilde, Amerikalı şovmenler ve medyatik kişiliklerin de Harris'in anket rakamlarını önemli ölçüde artırmayı ya da kararsız seçmenleri kendi taraflarına çekmeyi başaramadığı ifade ediliyor. YouGov ve Marist tarafından yapılan iki ayrı anket, Trump'ın bağımsızlar arasındaki liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

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abd, abd seçimleri, donald trump, cumhuriyetçiler, kamala harris, joe biden, demokratlar, taylor swift, robert de niro, george clooney, meryl streep, jennifer lopez, beyoncé, chris rock