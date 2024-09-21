https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/trabzonda-sel-felaketinde-hastaneyi-su-basti-yollari-camur-kapladi-1088268967.html

Trabzon'da sel felaketinde hastaneyi su bastı: Yolları çamur kapladı

Trabzon'da sel felaketinde hastaneyi su bastı: Yolları çamur kapladı

Sputnik Türkiye

Trabzon'da kötü hava koşullarından dolayı dört ilçede toprak kaymaları ve su baskınları yaşandı. Mahsur kalanların ekipler tarafından kurtarıldığı... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T09:29+0300

2024-09-21T09:29+0300

2024-09-21T09:29+0300

türkiye

türkiye

trabzon

şiddetli yağış

sel felaketi

heyelan

acil durum

kurtarma çalışması

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Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel felaketine yol açtı.Metrekareye 100 kilogramın üzerinde düşen şiddetli yağışın ardından meydana gelen su baskınları nedeniyle özellikle Araklı ilçe merkezi sular altında kalırken, ulaşıma kapatılan Trabzon-Bayburt karayolunun sabah saatlerinde açıldığı bildirildi. Sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezini çamur kapladı.Sabahın ilk saatlerinde hasarın boyutunu incelemeyen çevre sakinleri ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarına başladığı bildirildi.Toprak kaymaları nedeniyle ulaşım kapanırken, mahsur kalan halkı ekipler kurtardı4 ilçedeki birçok noktada yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok mahalle yolu çökmeler nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ise belediye ve DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldığı bildirildi.Araklı'daki Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde de su baskınları nedeniyle Acil Servis ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 38 hasta ve 30 personel dün gece saatlerinde tahliye edilirken, hastalar çevredeki hastanelere sevk edildiği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/istanbulda-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-cadde-ve-yollar-gole-dondu-1088266152.html

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Sputnik Türkiye

türkiye, trabzon, şiddetli yağış, sel felaketi, heyelan, acil durum, kurtarma çalışması