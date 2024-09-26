https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/beyaz-saraydan-ortak-aciklama-10-ulkeden-israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-1088453682.html

Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı

Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 8 ülkeyi bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması için 21 günlük acil ateşkes... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T09:33+0300

2024-09-26T09:33+0300

2024-09-26T09:33+0300

dünya

abd

avrupa

avrupa birliği

lübnan

israil

beyrut

ateşkes

fransa

anlaşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088435314_0:59:1177:721_1920x0_80_0_0_f2f85e404db8d30f7f2b99c10f6c21bd.png

Beyaz Saray'dan İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.ABD ve Fransa'nın öncülüğünde Beyaz Saray'dan ortak yapılan yazılı açıklamaya; Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.10 ülkenin katıldığı ateşkes çağrısında, 'Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durumun tolere edilemeyeceği, bu durumun daha büyük bir bölgesel gerilim riskini ortaya çıkardığı' bildirildi. Sınırın iki tarafında yaşayan sivillerin kendi evlerine dönmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği söylenilen açıklamada, 'diplomasinin, şu anki çatışmanın sıcaklığında tansiyon yüksekken başarılı olamayacağını bu nedenle diplomasiyi kolaylaştırmak için İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında' bulundukları bildirildi.Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda, 21 günlük bir ateşkes sağlanması için konuşmuştu. Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz" demişti. Jean-Noel Barrot, bu hafta sonunda bölgedekilerle görüşmek için Beyrut'ta olacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/israilin-lubnana-hava-saldirilarinda-51-kisi-oldu-223-kisi-yaralandi-1088436899.html

avrupa birliği

lübnan

israil

beyrut

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, avrupa, avrupa birliği, lübnan, israil, beyrut, ateşkes, fransa, anlaşma