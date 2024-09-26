https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/beyaz-saraydan-ortak-aciklama-10-ulkeden-israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-1088453682.html
Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 8 ülkeyi bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması için 21 günlük acil ateşkes... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T09:33+0300
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Beyaz Saray'dan İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.ABD ve Fransa'nın öncülüğünde Beyaz Saray'dan ortak yapılan yazılı açıklamaya; Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.10 ülkenin katıldığı ateşkes çağrısında, 'Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durumun tolere edilemeyeceği, bu durumun daha büyük bir bölgesel gerilim riskini ortaya çıkardığı' bildirildi. Sınırın iki tarafında yaşayan sivillerin kendi evlerine dönmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği söylenilen açıklamada, 'diplomasinin, şu anki çatışmanın sıcaklığında tansiyon yüksekken başarılı olamayacağını bu nedenle diplomasiyi kolaylaştırmak için İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında' bulundukları bildirildi.Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda, 21 günlük bir ateşkes sağlanması için konuşmuştu. Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz" demişti. Jean-Noel Barrot, bu hafta sonunda bölgedekilerle görüşmek için Beyrut'ta olacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/israilin-lubnana-hava-saldirilarinda-51-kisi-oldu-223-kisi-yaralandi-1088436899.html
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abd, avrupa, avrupa birliği, lübnan, israil, beyrut, ateşkes, fransa, anlaşma
abd, avrupa, avrupa birliği, lübnan, israil, beyrut, ateşkes, fransa, anlaşma
Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
ABD ve Fransa'nın öncülüğünde 8 ülkeyi bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunuldu.
Beyaz Saray'dan İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.
ABD ve Fransa'nın öncülüğünde Beyaz Saray'dan ortak yapılan yazılı açıklamaya; Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.
10 ülkenin katıldığı ateşkes çağrısında, 'Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durumun tolere edilemeyeceği, bu durumun daha büyük bir bölgesel gerilim riskini ortaya çıkardığı' bildirildi.
Sınırın iki tarafında yaşayan sivillerin kendi evlerine dönmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği söylenilen açıklamada, 'diplomasinin, şu anki çatışmanın sıcaklığında tansiyon yüksekken başarılı olamayacağını bu nedenle diplomasiyi kolaylaştırmak için İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında' bulundukları bildirildi.
Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil Lübnan oturumunda, 21 günlük bir ateşkes sağlanması için konuşmuştu. Sunulacak anlaşmaya ilişkin detayların çok yakında paylaşılacağını aktaran Barrot, "İki tarafa da gecikmeden bunu kabul etme çağrısında bulunuyoruz" demişti. Jean-Noel Barrot, bu hafta sonunda bölgedekilerle görüşmek için Beyrut'ta olacağını söylemişti.