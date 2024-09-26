https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/tff-kararini-acikladi-super-ligte-kalan-haftalar-samil-ekinci-sezonu-olarak-oynanacak-1088480512.html
TFF kararını açıkladı: Süper Lig'te kalan haftalar 'Şamil Ekinci' sezonu olarak oynanacak
TFF kararını açıkladı: Süper Lig'te kalan haftalar 'Şamil Ekinci' sezonu olarak oynanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun kalan bölümünün '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T18:17+0300
2024-09-26T18:17+0300
2024-09-26T18:18+0300
spor
trendyol süper lig
futbol
şamil ekinci
trabzonspor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci'nin adını onurlandıracak bir karara imza attı ve Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun geri kalan haftalarının 'Şamil Ekinci' ismiyle oynanacağını duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci, geçtiğimiz günlerde 83 yaşında hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonsporun-eski-baskanlarindan-samil-ekinci-hayatini-kaybetti-1088095541.html
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trendyol süper lig, futbol, şamil ekinci, trabzonspor
trendyol süper lig, futbol, şamil ekinci, trabzonspor
TFF kararını açıkladı: Süper Lig'te kalan haftalar 'Şamil Ekinci' sezonu olarak oynanacak
18:17 26.09.2024 (güncellendi: 18:18 26.09.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun kalan bölümünün '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci'nin adını onurlandıracak bir karara imza attı ve Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun geri kalan haftalarının 'Şamil Ekinci' ismiyle oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci, geçtiğimiz günlerde 83 yaşında hayatını kaybetmişti.