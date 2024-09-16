https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonsporun-eski-baskanlarindan-samil-ekinci-hayatini-kaybetti-1088095541.html

Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, eski başkanlarından Şamil Ekinci'nin 83 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Trabzonspor'un 'efsane başkanımız' olarak andığı Ekinci kulübe... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T21:41+0300

2024-09-16T21:41+0300

2024-09-16T21:44+0300

spor

trabzonspor

başkan

öldü

vefat

şamil ekinci

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Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci yaşamını yitirdi. Ekinci'nin vefat haberini Trabzonspor kulübü açıkladı.Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.Ekinci'nin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.Mustafa Şamil Ekinci kimdir?Kırşehirli'de 2 Haziran 1941 yılında dünyaya gelen Mustafa Şamil Ekinci ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ailesinin işleri nedeniyle Trabzon’a gelen ve ailesinin fabrika kurulmasıyla buraya yerleşen Ekinci, uzun yıllar iş hayatına devam etti. Un, yem ve çuval fabrikalarının yanı sıra, gazete ve birçok ticari işletme açtı.1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan Ekinci, Başkan olacağı Haziran 1975 kongresine kadar, yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulundu.Başkanlığının ilk sezonu olan 1975-1976 sezonunda Trabzonspor Anadolu’dan çıkan ilk şampiyon unvanını elde etti. Trabzonspor, Ekinci’nin 5 sezon boyunca başkanlık yaptığı dönemde; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Ekinci aynı zamanda 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ekinci, yöneticilik ve başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor 17 kupa kazandı.

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