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Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti
Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, eski başkanlarından Şamil Ekinci'nin 83 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Trabzonspor'un 'efsane başkanımız' olarak andığı Ekinci kulübe... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T21:41+0300
2024-09-16T21:41+0300
2024-09-16T21:44+0300
spor
trabzonspor
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öldü
vefat
şamil ekinci
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Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci yaşamını yitirdi. Ekinci'nin vefat haberini Trabzonspor kulübü açıkladı.Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.Ekinci'nin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.Mustafa Şamil Ekinci kimdir?Kırşehirli'de 2 Haziran 1941 yılında dünyaya gelen Mustafa Şamil Ekinci ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ailesinin işleri nedeniyle Trabzon’a gelen ve ailesinin fabrika kurulmasıyla buraya yerleşen Ekinci, uzun yıllar iş hayatına devam etti. Un, yem ve çuval fabrikalarının yanı sıra, gazete ve birçok ticari işletme açtı.1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan Ekinci, Başkan olacağı Haziran 1975 kongresine kadar, yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulundu.Başkanlığının ilk sezonu olan 1975-1976 sezonunda Trabzonspor Anadolu’dan çıkan ilk şampiyon unvanını elde etti. Trabzonspor, Ekinci’nin 5 sezon boyunca başkanlık yaptığı dönemde; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Ekinci aynı zamanda 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ekinci, yöneticilik ve başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor 17 kupa kazandı.
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şamil ekinci öldü, şamil ekinci kimdir, şamil ekinci trabzonspor, şamil ekinci nereli, şamil ekinci kaç yaşında öldü
Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti
21:41 16.09.2024 (güncellendi: 21:44 16.09.2024)
Trabzonspor, eski başkanlarından Şamil Ekinci'nin 83 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Trabzonspor'un 'efsane başkanımız' olarak andığı Ekinci kulübe toplam 17 kupa kazandırmıştı.
Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci yaşamını yitirdi. Ekinci'nin vefat haberini Trabzonspor kulübü açıkladı.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
Ekinci'nin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Mustafa Şamil Ekinci kimdir?
Kırşehirli'de 2 Haziran 1941 yılında dünyaya gelen Mustafa Şamil Ekinci ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ailesinin işleri nedeniyle Trabzon’a gelen ve ailesinin fabrika kurulmasıyla buraya yerleşen Ekinci, uzun yıllar iş hayatına devam etti. Un, yem ve çuval fabrikalarının yanı sıra, gazete ve birçok ticari işletme açtı.
1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan Ekinci, Başkan olacağı Haziran 1975 kongresine kadar, yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulundu.
Başkanlığının ilk sezonu olan 1975-1976 sezonunda Trabzonspor Anadolu’dan çıkan ilk şampiyon unvanını elde etti.
Trabzonspor, Ekinci’nin 5 sezon boyunca başkanlık yaptığı dönemde; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı.
Ekinci aynı zamanda 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ekinci, yöneticilik ve başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor 17 kupa kazandı.