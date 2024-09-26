https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/sultangazideki-bombanin-gizemi-cozuldu-firari-pkkli-ayrildigi-esini-korkutmak-icin-koydurtmus-1088457220.html

Sultangazi’deki bombanın gizemi çözüldü: Firari PKK'lı ayrıldığı eşini korkutmak için koydurtmuş

Sultangazi’deki bombanın gizemi çözüldü: Firari PKK'lı ayrıldığı eşini korkutmak için koydurtmuş

Sputnik Türkiye

Sultangazi’de bir hurdacı tarafından bulunan el yapımı bombanın arkasındaki gizem çözüldü. Polis soruşturması bombanın yurtdışına kaçan PKK’lı Bilal İ’nin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T10:55+0300

2024-09-26T10:55+0300

2024-09-26T10:57+0300

türkiye

pkk

pkk/kck

sultangazi

arnavutköy

eyp

bomba

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İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri yürüttükleri bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 9 Eylül’deki Arnavutköy silahlı saldırı ve 16 Eylül’de Sultangazi el yapımı bomba olaylarının izi sürüldü.Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayların PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurt dışında bulunan Bilal İ isimli örgüt üyesinin talimatıyla SK, AO, YI ve EB tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Yurt dışında kaçak olarak yaşayan PKK mensubu Bilal İ.‘nin, Türkiye'de bulunan eşiyle boşanma aşamasında olduğu, aralarında anlaşmazlık bulunduğu, eşine gözdağı vermek amacıyla olayların talimatı verdiği anlaşıldı. Yakalanan toplam 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü adliyeye sevk edildi.Ne olmuştu?16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici, sokakta el yapımı bir patlayıcıya rastlamış, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, düzenekleri ve el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirerek imha etmişti. 9 Eylül tarihinde ise uzun namlulu silah ile Arnavutköy'deki bir eve saldırı gerçekleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yilmazlar-cetesine-operasyon-14-supheli-yakalandi-1088453811.html

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Sputnik Türkiye

pkk, pkk/kck, sultangazi, arnavutköy, eyp, bomba