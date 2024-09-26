https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/sultangazideki-bombanin-gizemi-cozuldu-firari-pkkli-ayrildigi-esini-korkutmak-icin-koydurtmus-1088457220.html
Sultangazi’deki bombanın gizemi çözüldü: Firari PKK'lı ayrıldığı eşini korkutmak için koydurtmuş
Sultangazi’deki bombanın gizemi çözüldü: Firari PKK'lı ayrıldığı eşini korkutmak için koydurtmuş
Sputnik Türkiye
Sultangazi’de bir hurdacı tarafından bulunan el yapımı bombanın arkasındaki gizem çözüldü. Polis soruşturması bombanın yurtdışına kaçan PKK’lı Bilal İ’nin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T10:55+0300
2024-09-26T10:55+0300
2024-09-26T10:57+0300
türkiye
pkk
pkk/kck
sultangazi
arnavutköy
eyp
bomba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088457337_0:0:524:295_1920x0_80_0_0_af9c4640b4ced125fce343328694fa26.jpg
İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri yürüttükleri bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 9 Eylül’deki Arnavutköy silahlı saldırı ve 16 Eylül’de Sultangazi el yapımı bomba olaylarının izi sürüldü.Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayların PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurt dışında bulunan Bilal İ isimli örgüt üyesinin talimatıyla SK, AO, YI ve EB tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Yurt dışında kaçak olarak yaşayan PKK mensubu Bilal İ.‘nin, Türkiye'de bulunan eşiyle boşanma aşamasında olduğu, aralarında anlaşmazlık bulunduğu, eşine gözdağı vermek amacıyla olayların talimatı verdiği anlaşıldı. Yakalanan toplam 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü adliyeye sevk edildi.Ne olmuştu?16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici, sokakta el yapımı bir patlayıcıya rastlamış, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, düzenekleri ve el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirerek imha etmişti. 9 Eylül tarihinde ise uzun namlulu silah ile Arnavutköy'deki bir eve saldırı gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/yilmazlar-cetesine-operasyon-14-supheli-yakalandi-1088453811.html
türkiye
sultangazi
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088457337_18:0:411:295_1920x0_80_0_0_f938d69ceb468271e45f039127708c4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pkk, pkk/kck, sultangazi, arnavutköy, eyp, bomba
pkk, pkk/kck, sultangazi, arnavutköy, eyp, bomba
Sultangazi’deki bombanın gizemi çözüldü: Firari PKK'lı ayrıldığı eşini korkutmak için koydurtmuş
10:55 26.09.2024 (güncellendi: 10:57 26.09.2024)
Sultangazi’de bir hurdacı tarafından bulunan el yapımı bombanın arkasındaki gizem çözüldü. Polis soruşturması bombanın yurtdışına kaçan PKK’lı Bilal İ’nin boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için koydurttuğunu ortaya çıkardı.
İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri yürüttükleri bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 9 Eylül’deki Arnavutköy silahlı saldırı ve 16 Eylül’de Sultangazi el yapımı bomba olaylarının izi sürüldü.
Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayların PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurt dışında bulunan Bilal İ isimli örgüt üyesinin talimatıyla SK, AO, YI ve EB tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Yurt dışında kaçak olarak yaşayan PKK mensubu Bilal İ.‘nin, Türkiye'de bulunan eşiyle boşanma aşamasında olduğu, aralarında anlaşmazlık bulunduğu, eşine gözdağı vermek amacıyla olayların talimatı verdiği anlaşıldı. Yakalanan toplam 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü adliyeye sevk edildi.
16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici, sokakta el yapımı bir patlayıcıya rastlamış, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, düzenekleri ve el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirerek imha etmişti. 9 Eylül tarihinde ise uzun namlulu silah ile Arnavutköy'deki bir eve saldırı gerçekleştirilmişti.