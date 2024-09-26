https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/sudanda-sel-sonrasi-baslayan-kolera-salgininda-473-kisi-yasamini-yitirdi-1088454420.html
Sudan'da sel sonrası başlayan kolera salgınında 473 kişi yaşamını yitirdi
Sudan'da sel sonrası başlayan kolera salgınında 473 kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
İç karışşıklığın yaşandığı Sudan'da Ağustos ayındaki sel felaketi sonrası kolera salgını baş gösterdi. Ülkede toplam kolera vakalarının sayısının 14 bin 944'e... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T10:05+0300
2024-09-26T10:05+0300
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Sudan'da baş gösteren iç karışıklık sonrası başlayan kriz, Ağustos ayındaki sel felaketinin de eklenmesiyle ekonomik ve sağlık alanında sürüyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 2023'te başlayan çatışma, ülkedeki insani ihtiyaçları artıyor. Tahminler binlerce kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği yönünde. Ülkede çatışma sonrası zorunlu göç binlerce aileyi evinden ederken yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. Birçok alanda krizin devam ettiği sivil hayat, Ağustos ayında yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan kolera salgınıyla da tehdit altında. Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede toplam kolera vakalarının sayısının 14 bin 944'e çıktı. Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/zaharova-rusya-ukrayna-ile-ilgili-muzakereleri-hicbir-zaman-reddetmedi-1088448960.html
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sudan, güney sudan, kolera, kolera salgını, insani kriz
sudan, güney sudan, kolera, kolera salgını, insani kriz
Sudan'da sel sonrası başlayan kolera salgınında 473 kişi yaşamını yitirdi
İç karışşıklığın yaşandığı Sudan'da Ağustos ayındaki sel felaketi sonrası kolera salgını baş gösterdi. Ülkede toplam kolera vakalarının sayısının 14 bin 944'e çıktı ve toplamda 473 kişi koleradan hayatını kaybetti.
Sudan'da baş gösteren iç karışıklık sonrası başlayan kriz, Ağustos ayındaki sel felaketinin de eklenmesiyle ekonomik ve sağlık alanında sürüyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 2023'te başlayan çatışma, ülkedeki insani ihtiyaçları artıyor. Tahminler binlerce kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiği yönünde.
Ülkede çatışma sonrası zorunlu göç binlerce aileyi evinden ederken yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. Birçok alanda krizin devam ettiği sivil hayat, Ağustos ayında yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan kolera salgınıyla da tehdit altında.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 473'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede toplam kolera vakalarının sayısının 14 bin 944'e çıktı. Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti.