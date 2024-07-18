https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abdden-sudana-ilave-203-milyon-dolar-yardim-1085986603.html

ABD'den Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım

ABD'den Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım

Sputnik Türkiye

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Sudan'a ilave 203 milyon dolar yardım sağlayacaklarını bildirirken, paranın her... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T19:09+0300

2024-07-18T19:09+0300

2024-07-18T19:10+0300

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linda thomas greenfield

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Sudan'a ilave yardımı BM'de basın toplantısı düzenleyerek duyuran Greenfield, Sudan'da ve komşu ülkelerdeki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, bu ülkeden Çad'a kaçanların sayısının 1 yılda son 20 yıldan daha fazla olduğunu dile getirdi.Greenfield, "Bu, dünyanın en korkunç insani krizi" ifadesini kullanarak, Sudan için yapılan taahhütlerin de yerine getirilmediğini söyledi.Sudan halkına destek sağlamaya devam etmenin bir zorunluluk olduğunu kaydeden Greenfield, ABD'nin bu yıl 500 milyon dolar yardım yaptığını anımsattı.Greenfield, ülkesinin buna ilave olarak Sudan'a 203 milyon dolar yardım yapma kararı aldığını duyurdu.Paranın her derde deva olmadığını bildiklerini belirten Greenfield, aynı zamanda krizin temelindeki sorunları çözmek için de çaba sarf ettiklerini ifade etti.Greenfield, bölgedeki ortaklarla birlikte hareket ettiklerini kaydederek, sadece Sudan'daki taraflara değil, aynı zamanda destek sağlayanlara da baskı uygulanması gerektiğini dile getirdi.Sudan'daki iç savaşSudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/abd-ve-yemenden-5-yillik-yardim-anlasmasi-1082995785.html

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sudan, abd, yardım, insani yardım, birleşmiş milletler (bm), bm, linda thomas greenfield