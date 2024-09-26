https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rusya-kuzey-akim-boru-hatlarina-yonelik-saldirilarin-arkasinda-bizzat-biden-var-1088454064.html

Rusya: Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırıların arkasında bizzat Biden var

Rusya: Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırıların arkasında bizzat Biden var

Sputnik Türkiye

Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında yaşanan patlamaların üzerinden tam 2 yıl geçmesine rağmen Batılı ülkeler sis... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T09:54+0300

2024-09-26T09:54+0300

2024-09-26T09:54+0300

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırıların arkasında Washington yönetimi ve bizzat Başkan Joe Biden'ın olduğunu söyledi.Patlamaların 2. yıldönümünde açıklamalarda bulunan Volodin, Batı Avrupa'nın ucuz Rus gazından mahrum kalmasının ABD'nin çıkarına olduğunu belirterek, böylece Washington'un söz konusu bölgedeki ülkelere kendi enerji kaynaklarını 3 kat daha pahalıya satma imkanı elde ettiğinin altını çizdi.Kuzey Akım saldırılarından en fazla zarar gören ülkenin Almanya olduğunu ve Alman ekonomisinin resesyona girdiğini anımsatan Duma Başkanı, ülkenin GSYİH'sinin düştüğünü, iflas eden şirket sayısının son 10 yıldaki rekor seviyeye ulaştığını anlattı."Bugün doğalgaz Alman vatandaşlarına önceye kıyasla yüzde 84 daha pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla Kuzey Akım saldırılarının sorumluluğunu Washington değil, Almanlar aldı" diye devam eden Volodin, Başkan Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Almanların 'ceplerine girdiğini' ifade etti.Duma Başkanı Volodin, patlamanın sorumluluğunu bazı 'Ukrayna yanlısı gruplara' ve sivil dalgıçlara yüklemenin mümkün olmayacağını da vurguladı.Patlamaların üzerinden 2 yıl geçtiRusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Volodymyr Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştıKuzey Akım boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

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