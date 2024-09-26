Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerine saldırma izni vermeyeceğini umuyoruz
11:20 26.09.2024 (güncellendi: 11:21 26.09.2024)
© SputnikSergey Verşinin
© Sputnik
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ABD Başkanı Biden mevkidaşı Zelenskiy'le görüşmesinde Kiev'e tam desteğini, Pentagon da yeni askeri yardım paketini açıklarken, Rusya Dışişleri'nden Ukrayna'ya Rus topraklarına saldırı izni verilmesi olasılığına ilişkin açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin Kiev'e Rusya topraklarının derinliklerine saldırma izni vermeyecek yeterli akla ve sağduyuya sahip olduğunu umduklarını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Verşinin, "Bunun sonuçlarının herkes için açık olduğunu düşünüyorum. Amerikan tarafının bu duruma yol açmayacak yeterli zeka ve sağduyuya sahip olacağına inanmak isterim" dedi.
Sputnik'e demeç veren Verşinin, "Bunun sonuçlarının herkes için açık olduğunu düşünüyorum. Amerikan tarafının bu duruma yol açmayacak yeterli zeka ve sağduyuya sahip olacağına inanmak isterim" dedi.
Biden, Zelenskiy'e tam desteğini tekrarladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile New York'ta bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya karşısında Kiev'e tam destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Biden ile Zelenskiy arasında New York'ta BM Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya olan güçlü desteğinin aynen süreceği mesajını verdi ve Ukrayna'ya açıklanacak yeni bir yardım paketini dile getirdi.
Bugün Beyaz Saray'da ağırlayacağı Zelenskiy ile öncesinde New York'ta bir araya gelen Biden, aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası ile ilgili 30'dan fazla ülkenin imza koyduğu ortak deklarasyon hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
Biden ile Zelenskiy arasında New York'ta BM Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya olan güçlü desteğinin aynen süreceği mesajını verdi ve Ukrayna'ya açıklanacak yeni bir yardım paketini dile getirdi.
Bugün Beyaz Saray'da ağırlayacağı Zelenskiy ile öncesinde New York'ta bir araya gelen Biden, aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası ile ilgili 30'dan fazla ülkenin imza koyduğu ortak deklarasyon hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi açıklandı
Öte yandan Biden-Zelenskiy görüşmesinin yapıldığı saatlerde ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 375 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım gönderileceği bildirildi.
Buna göre ABD, Ukrayna'ya havadan karaya füze mühimmatları, HIMARS füzeleri, 155 ve 105 milimetre toplar ve Javelin tanksavarlar gibi çeşitli kalemlerde önemli miktarda silahı Kiev'e gönderecek.
Buna göre ABD, Ukrayna'ya havadan karaya füze mühimmatları, HIMARS füzeleri, 155 ve 105 milimetre toplar ve Javelin tanksavarlar gibi çeşitli kalemlerde önemli miktarda silahı Kiev'e gönderecek.
Rusya sevkiyatlara karşı çıkıyor
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.