https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/rekor-serisi-devam-ediyor-altin-zirvesini-bir-kez-daha-yeniledi-1088460487.html
Rekor serisi devam ediyor: Altın zirvesini bir kez daha yeniledi
Rekor serisi devam ediyor: Altın zirvesini bir kez daha yeniledi
Sputnik Türkiye
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre artışla 2 bin 930 lira seviyesinde bulunuyor. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T11:49+0300
2024-09-26T11:49+0300
2024-09-26T12:39+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon, ABD öncülüğünde başlayan faiz indirim dönemi altını desteklemeye devam ediyor.Dün 2 bin 670 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 663 dolar seviyesinde bulunuyor.İçeride gram altın ise güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre artışla 2 bin 930 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 891 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/altinda-rekor-serisi-suruyor-bir-rekor-da-bu-sabah-geldi-1088411153.html
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Rekor serisi devam ediyor: Altın zirvesini bir kez daha yeniledi
11:49 26.09.2024 (güncellendi: 12:39 26.09.2024)
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre artışla 2 bin 930 lira seviyesinde bulunuyor.
Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon, ABD öncülüğünde başlayan faiz indirim dönemi altını desteklemeye devam ediyor.
Dün 2 bin 670 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 663 dolar seviyesinde bulunuyor.
İçeride gram altın ise güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre artışla 2 bin 930 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 891 liradan satılıyor.