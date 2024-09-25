https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/altinda-rekor-serisi-suruyor-bir-rekor-da-bu-sabah-geldi-1088411153.html

Altında rekor serisi sürüyor: Bir rekor da bu sabah geldi

Altında rekor serisi sürüyor: Bir rekor da bu sabah geldi

Sputnik Türkiye

İki haftadır yükseliş eğilimini bırakmayan altın bu sabaha da yukarı yönde başladı. Gram altın 2 bin 912 liradan işlem görüyor. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T09:16+0300

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ekonomi

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İsrail'in Lübnan saldırılarının devam etmesi, Fed'in faiz düşürmesi gibi gündem maddelerinin de etkisiyle altında tansiyon düşmüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 2 bin 912 liradan başladı. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4 bin 718 liraya kadar yükseldi.Tam altın fiyatlarıTam altın ise 18 bin 817 lira.Kapalıçarşı'da 3 bin lirayı geçtiKapalıçarşı'da gram altın 2985 liradan alınırken 3028 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/atm-arizalari-ve-para-cekme-sorunlari-buyuyor-bankalar-bilerek-mi-nakit-vermiyor-1088409583.html

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Sputnik Türkiye

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