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SON DAKİKA | TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulunda konuşuyor
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Altında rekor serisi sürüyor: Bir rekor da bu sabah geldi
Altında rekor serisi sürüyor: Bir rekor da bu sabah geldi
Sputnik Türkiye
İki haftadır yükseliş eğilimini bırakmayan altın bu sabaha da yukarı yönde başladı. Gram altın 2 bin 912 liradan işlem görüyor. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail'in Lübnan saldırılarının devam etmesi, Fed'in faiz düşürmesi gibi gündem maddelerinin de etkisiyle altında tansiyon düşmüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 2 bin 912 liradan başladı. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 4 bin 718 liraya kadar yükseldi.Tam altın fiyatlarıTam altın ise 18 bin 817 lira.Kapalıçarşı'da 3 bin lirayı geçtiKapalıçarşı'da gram altın 2985 liradan alınırken 3028 liradan satılıyor.
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altın fiyatları, altın neden yükseliyor, graö altın rekor, gram altın ne kadar, altın 3 bin lira, kapalıçarşı altın fiyatları, çeyrek altın ne kadar, altın yükselmeye devam edecek mi, altında yükseliş sürer mi

Altında rekor serisi sürüyor: Bir rekor da bu sabah geldi

09:16 25.09.2024 (güncellendi: 10:26 25.09.2024)
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
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İki haftadır yükseliş eğilimini bırakmayan altın bu sabaha da yukarı yönde başladı. Gram altın 2 bin 912 liradan işlem görüyor.
İsrail'in Lübnan saldırılarının devam etmesi, Fed'in faiz düşürmesi gibi gündem maddelerinin de etkisiyle altında tansiyon düşmüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 2 bin 912 liradan başladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın da 4 bin 718 liraya kadar yükseldi.

Tam altın fiyatları

Tam altın ise 18 bin 817 lira.

Kapalıçarşı'da 3 bin lirayı geçti

Kapalıçarşı'da gram altın 2985 liradan alınırken 3028 liradan satılıyor.
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