https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/prof-dr-osman-muftuoglu-yararlarini-siraladi-zeytinyagina-ilac-gozuyle-bakin-1088462254.html

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yararlarını sıraladı: 'Zeytinyağına ilaç gözüyle bakın'

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yararlarını sıraladı: 'Zeytinyağına ilaç gözüyle bakın'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zeytinyağı tüketmenin insan sağlığına sunduğu faydaları sıraladı. Prof. Dr. Müftüoğlu, "Sofraların kraliçesi" olarak adlandırdığı... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T12:36+0300

2024-09-26T12:36+0300

2024-09-26T12:36+0300

yaşam

osman müftüoğlu

zeytinyağı

sağlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070553491_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_93740752271b2652688e24447b56dc75.jpg

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yer alan bugünkü yazısında, “Bir yemek kaşığı erken hasat soğuk sıkım zeytinyağındaki oleocanthalın kanınızı inceltme -pıhtılaşmayı önleme- kapasitesi bir bebek aspirinine eşittir" bilgisini paylaşarak, "Oleuropein neredeyse romatizma ilaçlarına eşit kapasitede güçlü bir ağrı kesici ve iltihap baskılayıcıdır. Hidroksitirosol ise bu marifetlerin çoğunu birlikte taşır" dedi.'Kalbi ve damarları korur'Müftüoğlu, yazısında, "Kalitelibir zeytinyağı damlası bağırsaklarınıza ulaştığında dost bakteriler probiyotikleriniz zeytinyağı polifenollerini antiinflamatuar/iltihap baskılayıcı ve yok edicisi ilaçlara/doğal kimyasallara dönüştürür" sözlerinin altını çizererek, "Eğer bir ızgara et parçasını zeytinyağlı bir başka öğünle birlikte bağırsaklarınıza yollamışsanız zeytinyağı polifenolleri o etten damarlarınıza zarar verebilen TMAO isimli toksik kimyasalın üretimini azaltır. Neticede zeytinyağı sayesinde kalp damarlarınızı da korumaya almış olursunuz" ifadelerini kullandı.'Limonla birlikte tüketin'Zeytinyağını tüketirken limon kullanmanın sağlığa sunduğu yararlara da değinen Müftüoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: "Eğer zeytinyağının polifenol zenginliğinden daha çok yararlanmak istiyorsanız sofranızdaki 1-2 kaşık soğuk sıkım erken hasat zeytinyağının üzerine 1-2 çay kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu eklemenizde fayda var. Limon suyu o yağdaki polifenollerden faydalanma ihtimalini ikiye üçe katlayabiliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sahte-zeytinyagi-operasyonu-750-litre-sahte-zeytinyagi-yakalandi-1088325819.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osman müftüoğlu, zeytinyağı, sağlık