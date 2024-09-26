https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/prof-dr-osman-muftuoglu-yararlarini-siraladi-zeytinyagina-ilac-gozuyle-bakin-1088462254.html
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yararlarını sıraladı: 'Zeytinyağına ilaç gözüyle bakın'
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yararlarını sıraladı: 'Zeytinyağına ilaç gözüyle bakın'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zeytinyağı tüketmenin insan sağlığına sunduğu faydaları sıraladı. Prof. Dr. Müftüoğlu, "Sofraların kraliçesi" olarak adlandırdığı... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T12:36+0300
2024-09-26T12:36+0300
2024-09-26T12:36+0300
yaşam
osman müftüoğlu
zeytinyağı
sağlık
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yer alan bugünkü yazısında, “Bir yemek kaşığı erken hasat soğuk sıkım zeytinyağındaki oleocanthalın kanınızı inceltme -pıhtılaşmayı önleme- kapasitesi bir bebek aspirinine eşittir" bilgisini paylaşarak, "Oleuropein neredeyse romatizma ilaçlarına eşit kapasitede güçlü bir ağrı kesici ve iltihap baskılayıcıdır. Hidroksitirosol ise bu marifetlerin çoğunu birlikte taşır" dedi.'Kalbi ve damarları korur'Müftüoğlu, yazısında, "Kalitelibir zeytinyağı damlası bağırsaklarınıza ulaştığında dost bakteriler probiyotikleriniz zeytinyağı polifenollerini antiinflamatuar/iltihap baskılayıcı ve yok edicisi ilaçlara/doğal kimyasallara dönüştürür" sözlerinin altını çizererek, "Eğer bir ızgara et parçasını zeytinyağlı bir başka öğünle birlikte bağırsaklarınıza yollamışsanız zeytinyağı polifenolleri o etten damarlarınıza zarar verebilen TMAO isimli toksik kimyasalın üretimini azaltır. Neticede zeytinyağı sayesinde kalp damarlarınızı da korumaya almış olursunuz" ifadelerini kullandı.'Limonla birlikte tüketin'Zeytinyağını tüketirken limon kullanmanın sağlığa sunduğu yararlara da değinen Müftüoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: "Eğer zeytinyağının polifenol zenginliğinden daha çok yararlanmak istiyorsanız sofranızdaki 1-2 kaşık soğuk sıkım erken hasat zeytinyağının üzerine 1-2 çay kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu eklemenizde fayda var. Limon suyu o yağdaki polifenollerden faydalanma ihtimalini ikiye üçe katlayabiliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sahte-zeytinyagi-operasyonu-750-litre-sahte-zeytinyagi-yakalandi-1088325819.html
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osman müftüoğlu, zeytinyağı, sağlık
osman müftüoğlu, zeytinyağı, sağlık
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yararlarını sıraladı: 'Zeytinyağına ilaç gözüyle bakın'
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zeytinyağı tüketmenin insan sağlığına sunduğu faydaları sıraladı. Prof. Dr. Müftüoğlu, "Sofraların kraliçesi" olarak adlandırdığı zeytinyağının sağlık özelliğinin yalnızca Omega 9 ile sınırlı olmadığını belirterek, "Zeytinyağının polifenol gücü de son derece önemli bir sağlık ayrıntısı" bilgisini paylaştı.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde
yer alan bugünkü yazısında
, “Bir yemek kaşığı erken hasat soğuk sıkım zeytinyağındaki oleocanthalın kanınızı inceltme -pıhtılaşmayı önleme- kapasitesi bir bebek aspirinine eşittir
" bilgisini paylaşarak, "Oleuropein neredeyse romatizma ilaçlarına eşit kapasitede güçlü bir ağrı kesici ve iltihap baskılayıcıdır. Hidroksitirosol ise bu marifetlerin çoğunu birlikte taşır
" dedi.
'Kalbi ve damarları korur'
Müftüoğlu, yazısında, "Kalitelibir zeytinyağı damlası bağırsaklarınıza ulaştığında dost bakteriler probiyotikleriniz zeytinyağı polifenollerini antiinflamatuar/iltihap baskılayıcı ve yok edicisi ilaçlara/doğal kimyasallara dönüştürür" sözlerinin altını çizererek, "Eğer bir ızgara et parçasını zeytinyağlı bir başka öğünle birlikte bağırsaklarınıza yollamışsanız zeytinyağı polifenolleri o etten damarlarınıza zarar verebilen TMAO isimli toksik kimyasalın üretimini azaltır. Neticede zeytinyağı sayesinde kalp damarlarınızı da korumaya almış olursunuz" ifadelerini kullandı.
'Limonla birlikte tüketin'
Zeytinyağını tüketirken limon kullanmanın sağlığa sunduğu yararlara da değinen Müftüoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: "Eğer zeytinyağının polifenol zenginliğinden daha çok yararlanmak istiyorsanız sofranızdaki 1-2 kaşık soğuk sıkım erken hasat zeytinyağının üzerine 1-2 çay kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu eklemenizde fayda var. Limon suyu o yağdaki polifenollerden faydalanma ihtimalini ikiye üçe katlayabiliyor."