https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sahte-zeytinyagi-operasyonu-750-litre-sahte-zeytinyagi-yakalandi-1088325819.html

Sahte zeytinyağı operasyonu: 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı

Sahte zeytinyağı operasyonu: 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı

Sputnik Türkiye

Aydın'dan Malatya'ya gönderilmek istenen piyasa değeri 262 bin lira olan 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T11:35+0300

2024-09-23T11:35+0300

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türkiye

aydın

zeytinyağı

sahte zeytinyağı

operasyon

kaçakçılık

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor.Otobüsle göndermek isterken suç üstü yakalandılarEdinilen bilgiye göre D.G. (22) isimli şüpheli şahıs tarafından Malatya'ya gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrollerinde piyasa değeri yaklaşık 262 bin 500 TL olan 30 koli içerisinde toplam 750 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere toplam 144 bin 800 TL tutarında vergi cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/piyasa-degeri-1-milyon-liranin-uzerinde-1-ton-760-litre-sahte-zeytinyagi-ele-gecirildi-1087261376.html

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aydın, zeytinyağı, sahte zeytinyağı, operasyon, kaçakçılık