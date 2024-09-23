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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sahte-zeytinyagi-operasyonu-750-litre-sahte-zeytinyagi-yakalandi-1088325819.html
Sahte zeytinyağı operasyonu: 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı
Sahte zeytinyağı operasyonu: 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı
Sputnik Türkiye
Aydın'dan Malatya'ya gönderilmek istenen piyasa değeri 262 bin lira olan 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T11:35+0300
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türkiye
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zeytinyağı
sahte zeytinyağı
operasyon
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor.Otobüsle göndermek isterken suç üstü yakalandılarEdinilen bilgiye göre D.G. (22) isimli şüpheli şahıs tarafından Malatya'ya gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrollerinde piyasa değeri yaklaşık 262 bin 500 TL olan 30 koli içerisinde toplam 750 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere toplam 144 bin 800 TL tutarında vergi cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/piyasa-degeri-1-milyon-liranin-uzerinde-1-ton-760-litre-sahte-zeytinyagi-ele-gecirildi-1087261376.html
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aydın, zeytinyağı, sahte zeytinyağı, operasyon, kaçakçılık
aydın, zeytinyağı, sahte zeytinyağı, operasyon, kaçakçılık

Sahte zeytinyağı operasyonu: 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı

11:35 23.09.2024 (güncellendi: 12:12 23.09.2024)
Aydın
Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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Aydın'dan Malatya'ya gönderilmek istenen piyasa değeri 262 bin lira olan 750 litre sahte zeytinyağı yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmiyor.

Otobüsle göndermek isterken suç üstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre D.G. (22) isimli şüpheli şahıs tarafından Malatya'ya gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrollerinde piyasa değeri yaklaşık 262 bin 500 TL olan 30 koli içerisinde toplam 750 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere toplam 144 bin 800 TL tutarında vergi cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
sahte zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
TÜRKİYE
Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde, 1 ton 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
26 Ağustos, 10:51
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