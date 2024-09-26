https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/metin-arolatin-sahnede-hayatini-kaybettigi-anlar-ortaya-cikti-1088448145.html

Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı

Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Metin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T00:24+0300

2024-09-26T00:24+0300

2024-09-26T00:38+0300

türkiye

metin arolat

ölüm

kalp

kalp krizi

kalp hastalıkları

kalp yetmezliği

kalp masajı

şarkıcı

otel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088447664_0:38:1784:1042_1920x0_80_0_0_d7816f4b20612a872785e9955b499f83.jpg

Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şarkısını ayakta söyleyen Arolat'ın dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine devrildiği görülüyor.Metin Arolat kimdir?28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, 'Yine Bir Başıma', 'Kabul Et', 'Lütfen Yaz Gelsin', 'Çok Daha Ötesi', 'Karavan' gibi yapımlara imza attı.Metin Arolat ölüm sebebi ne?İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, sahnede aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı hastanede kurtarılamayarak vefat etti. Ölümü ile ilgili Covid-19 aşısı, atom serum ve diyet gibi iddialar ortaya atılsa da kalp krizine neyin neden olduğu açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sarkici-metin-arolat-hayatini-kaybetti-1088267763.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin arolat ölüm anı, metin arolat sahne, metin arolat ölüm nedeni, metin arolat kim