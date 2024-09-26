https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/metin-arolatin-sahnede-hayatini-kaybettigi-anlar-ortaya-cikti-1088448145.html
Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı
Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Metin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T00:24+0300
2024-09-26T00:24+0300
2024-09-26T00:38+0300
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metin arolat
ölüm
kalp
kalp krizi
kalp hastalıkları
kalp yetmezliği
kalp masajı
şarkıcı
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şarkısını ayakta söyleyen Arolat'ın dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine devrildiği görülüyor.Metin Arolat kimdir?28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, 'Yine Bir Başıma', 'Kabul Et', 'Lütfen Yaz Gelsin', 'Çok Daha Ötesi', 'Karavan' gibi yapımlara imza attı.Metin Arolat ölüm sebebi ne?İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, sahnede aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı hastanede kurtarılamayarak vefat etti. Ölümü ile ilgili Covid-19 aşısı, atom serum ve diyet gibi iddialar ortaya atılsa da kalp krizine neyin neden olduğu açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sarkici-metin-arolat-hayatini-kaybetti-1088267763.html
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Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı
00:24 26.09.2024 (güncellendi: 00:38 26.09.2024)
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki otelde şarkı söylerken dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine devrildiği görülüyor.
Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şarkısını ayakta söyleyen Arolat'ın dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine devrildiği görülüyor.
28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, 'Yine Bir Başıma', 'Kabul Et', 'Lütfen Yaz Gelsin', 'Çok Daha Ötesi', 'Karavan' gibi yapımlara imza attı.
Metin Arolat ölüm sebebi ne?
İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alan Arolat, sahnede aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılan 52 yaşındaki şarkıcı hastanede kurtarılamayarak vefat etti. Ölümü ile ilgili Covid-19 aşısı, atom serum ve diyet gibi iddialar ortaya atılsa da kalp krizine neyin neden olduğu açıklanmadı.