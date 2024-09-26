https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi-1088471057.html

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T14:55+0300

2024-09-26T14:55+0300

2024-09-26T14:55+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

nakit rezerv

döviz rezervi

altın rezervi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 20 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolar artışla 94 milyar 109 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 92 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artışla 61 milyar 395 milyon dolardan, 62 milyar 283 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolardan, 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi.

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merkez bankası, rezerv, nakit rezerv, döviz rezervi, altın rezervi