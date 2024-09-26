https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-saglik-bakanligi-ulkeye-yonelik-hava-saldirilarinda-olu-sayisi-654e-yukseldi-1088455604.html

Lübnan Sağlık Bakanlığı: Ülkeye yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 654'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: Ülkeye yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 654'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırılarında Pazartesinden bu yana 654 kişinin öldüğü bildirildi. Lübnan... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T10:20+0300

2024-09-26T10:20+0300

2024-09-26T10:20+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

israil

ateşkes

çatışma

lübnan sağlık bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086034416_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee3c95c6f41d5f50e7a638daf506361f.jpg

İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırıları devam ederken 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik yaptığı hava saldırılarının devam ettiği bildirildi. Ayta eş-Şab beldesinde savaş uçaklarının bombalanması sonucu 3 kişinin öldüğü açıklanan duyuruda, İsrail ordusunun 23 Eylül Pazartesi'nden bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da üç kasabaya yapılan saldırılarda 12 kişinin ölüğü ve 73 kişinin yaralandığı bildirildi. Dün gece, güneyde bulunan Nebatiye'de 20 kişi öldü ve en az 88 kişi yaralandı.Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Pazartesi günü itibariyle ülkeye yapılan artan hava saldırılarında 654 kişi öldü. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle ülkede 500 bine yakın kişinin yerinden edildiği bildirildi. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgasının devam ettiği söylendi.Lübnan Başbakanı Mikati, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını söyledi. ABD ve Fransa öncülüğünde ve 8 ülkenin katılımıyla yapılan ortak açıklamada diplomatik çözüm bulmak adına 21 günlük ateşkes çağırısında bulunulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/beyaz-saraydan-ortak-aciklama-10-ulkeden-israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-1088453682.html

lübnan

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, lübnan, israil, ateşkes, çatışma, lübnan sağlık bakanlığı