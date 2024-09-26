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Lübnan Sağlık Bakanlığı: Ülkeye yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 654'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı: Ülkeye yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 654'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırılarında Pazartesinden bu yana 654 kişinin öldüğü bildirildi. Lübnan... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T10:20+0300
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İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırıları devam ederken 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik yaptığı hava saldırılarının devam ettiği bildirildi. Ayta eş-Şab beldesinde savaş uçaklarının bombalanması sonucu 3 kişinin öldüğü açıklanan duyuruda, İsrail ordusunun 23 Eylül Pazartesi'nden bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da üç kasabaya yapılan saldırılarda 12 kişinin ölüğü ve 73 kişinin yaralandığı bildirildi. Dün gece, güneyde bulunan Nebatiye'de 20 kişi öldü ve en az 88 kişi yaralandı.Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Pazartesi günü itibariyle ülkeye yapılan artan hava saldırılarında 654 kişi öldü. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle ülkede 500 bine yakın kişinin yerinden edildiği bildirildi. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgasının devam ettiği söylendi.Lübnan Başbakanı Mikati, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını söyledi. ABD ve Fransa öncülüğünde ve 8 ülkenin katılımıyla yapılan ortak açıklamada diplomatik çözüm bulmak adına 21 günlük ateşkes çağırısında bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/beyaz-saraydan-ortak-aciklama-10-ulkeden-israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-1088453682.html
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ortadoğu, lübnan, israil, ateşkes, çatışma, lübnan sağlık bakanlığı
ortadoğu, lübnan, israil, ateşkes, çatışma, lübnan sağlık bakanlığı

Lübnan Sağlık Bakanlığı: Ülkeye yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 654'e yükseldi

10:20 26.09.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albaiİsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
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Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırılarında Pazartesinden bu yana 654 kişinin öldüğü bildirildi. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkede 500 bine yakın kişinin evlerinden olduğunu söyledi.
İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırıları devam ederken 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik yaptığı hava saldırılarının devam ettiği bildirildi. Ayta eş-Şab beldesinde savaş uçaklarının bombalanması sonucu 3 kişinin öldüğü açıklanan duyuruda, İsrail ordusunun 23 Eylül Pazartesi'nden bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da üç kasabaya yapılan saldırılarda 12 kişinin ölüğü ve 73 kişinin yaralandığı bildirildi. Dün gece, güneyde bulunan Nebatiye'de 20 kişi öldü ve en az 88 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Pazartesi günü itibariyle ülkeye yapılan artan hava saldırılarında 654 kişi öldü.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle ülkede 500 bine yakın kişinin yerinden edildiği bildirildi. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgasının devam ettiği söylendi.

Lübnan Başbakanı Mikati, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail- Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını söyledi. ABD ve Fransa öncülüğünde ve 8 ülkenin katılımıyla yapılan ortak açıklamada diplomatik çözüm bulmak adına 21 günlük ateşkes çağırısında bulunulmuştu.
Lübnan saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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Beyaz Saray'dan ortak açıklama: 10 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
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