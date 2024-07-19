İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:21
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
19:51
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/israil-hizbullahi-hedef-aldigini-aciklamisti-onlarca-sivil-yaralandi-uc-katli-ev-yerle-bir-oldu-1086036186.html
İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu
İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu
Sputnik Türkiye
Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabası dün İsrail’in acımasız hava saldırısına tanık oldu. İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T18:54+0300
2024-07-19T19:41+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil
israil ordusu
füze saldırısı
sivil kayıplar
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086034416_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee3c95c6f41d5f50e7a638daf506361f.jpg
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı. Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi. Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.Sınırdaki bölgeden çok sayıda yerinden edilmiş insanın yoğun olarak yaşadığı mahallenin saldırıdan sonraki hali Sputnik’in objektifine yansıdı. Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.
lübnan
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086034416_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_cd57622e482d686610b0c12cb19aa599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lübnan, israil, israil ordusu, füze saldırısı, sivil kayıplar, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hizbullah, фото
lübnan, israil, israil ordusu, füze saldırısı, sivil kayıplar, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hizbullah, фото

İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu

18:54 19.07.2024 (güncellendi: 19:41 19.07.2024)
Abone ol
Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabası dün İsrail’in acımasız hava saldırısına tanık oldu. İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı. Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi. Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.
Sınırdaki bölgeden çok sayıda yerinden edilmiş insanın yoğun olarak yaşadığı mahallenin saldırıdan sonraki hali Sputnik’in objektifine yansıdı. Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.
© Sputnik / Abedal Kader Albaiİsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabasına iki füzeyle düzenlediği saldırı sonucu üç katlı bir bina yerle bir oldu.
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik füze saldırısının yol açtığı yıkım - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabasına iki füzeyle düzenlediği saldırı sonucu üç katlı bir bina yerle bir oldu.
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.

İsrail&#x27;in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.

İsrail ordusunun dün Lübnan&#x27;ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi.

Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.

Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu. - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.

© Sputnik / Abedal Kader Albai

Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.

Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Abedal Kader Albai

Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала