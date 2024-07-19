https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/israil-hizbullahi-hedef-aldigini-aciklamisti-onlarca-sivil-yaralandi-uc-katli-ev-yerle-bir-oldu-1086036186.html

İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu

İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu

Sputnik Türkiye

Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabası dün İsrail’in acımasız hava saldırısına tanık oldu. İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T18:54+0300

2024-07-19T18:54+0300

2024-07-19T19:41+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

israil

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füze saldırısı

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filistin

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İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı. Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi. Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.Sınırdaki bölgeden çok sayıda yerinden edilmiş insanın yoğun olarak yaşadığı mahallenin saldırıdan sonraki hali Sputnik’in objektifine yansıdı. Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.

lübnan

israil

filistin

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2024

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