İsrail, Hizbullah’ı hedef aldığını açıklamıştı: Onlarca sivil yaralandı, üç katlı ev yerle bir oldu

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı. Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi. Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.Sınırdaki bölgeden çok sayıda yerinden edilmiş insanın yoğun olarak yaşadığı mahallenin saldırıdan sonraki hali Sputnik’in objektifine yansıdı. Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.
Lübnan'ın güneyindeki Al-Jamijmeh kasabası dün İsrail’in acımasız hava saldırısına tanık oldu. İsrail'in üç katlı bir evi iki füzeyle hedef alan saldırıda bina tamamen yerle bir olurken çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı. Mahalledeki evlerin büyük kısmında çatlaklar oluştu veya büyük hasar meydana geldi. Ayrıca birkaç otomobil yanarken veya zarar görürken elektrik kabloları da koptu.
Sınırdaki bölgeden çok sayıda yerinden edilmiş insanın yoğun olarak yaşadığı mahallenin saldırıdan sonraki hali Sputnik’in objektifine yansıdı. Saldırının ardından evlerine dönen vatandaşlar enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya çalışıyor.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinin Al-Jamijmeh kasabasındaki Al-Baidar mahallesine düzenlediği füze saldırısında iki Hizbullah üyesi ölürken çevredeki binalarda oturan 18 sivil yaralandı.